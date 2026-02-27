我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊烈（右2）演唱經典曲〈如果能夠〉時，遭胡瓜（左2）、歐漢聲（左1）和邵大倫瘋狂搶麥克風。（圖／華視提供）

▲胡瓜（左2）展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌（右2）火辣互動，犧牲色相的演出讓全場錄影陷入瘋狂。（圖／華視提供）

華視、緯來綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲主持，本週六（28日）將迎來重量級卡司，本集特別邀請歌壇前輩楊烈霸氣現身，重現經典。楊烈原欲深情獻唱經典神曲〈如果能夠〉，不料才剛開口，胡瓜、歐漢聲和邵大倫便戲癮上身，瘋狂搶麥合唱副歌，害得楊烈幾乎全程淪為伴舞，讓他當場氣到大喊：「從頭到尾都你們在唱就好了啊！」面對主持人、來賓不停搶麥克風，楊烈當場暴氣，胡瓜不改幽默本色，仍調皮回應：「我是擔心大哥30幾年沒唱歌了，怕他唱不上去啦！」楊烈隨即展現「老當益壯」的實力，現場秀出招牌「含滷蛋」唱腔回擊，用深厚功底證明寶刀未老，逗得全場笑聲不斷。備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」眾星雲集，本集邀來楊烈、曾心梅、黃文星、邵大倫、林雅婷、吳淑敏、鍾采穎、曾宥嘉及人氣女團幽靈水晶等豪華陣容。陳亞蘭現場點名黃文星大展舞技，歐漢聲更爆料曾看過黃文星與兒子挑戰GD舞蹈的影片，對其舞感讚不絕口。黃文星隨即大方秀一段火熱舞蹈，瞬間點燃現場氣氛。自嘲是「OD」的歐漢聲也不甘示弱，祭出獨門「踩到屎」舞步應戰，陳亞蘭更靈機一動在旁即興Rap助陣，兩人一搭一唱「笑」果十足！熱門古裝單元「現代包青天」本集祭出超狂卡司，邀來《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬鍾欣凌、邱凱偉助陣。兩人一改螢幕形象，挑戰演出惡毒婆婆與無能傻兒子，聯手策畫謀殺案。飾演包青天的陳亞蘭指派胡瓜與歐漢聲喬裝成神醫潛伏搜證，沒想到任務澈底歪樓，「惡婆婆」鍾欣凌一見到胡瓜便雙眼放光，兩人現場展開驚心動魄的「色誘大戰」。胡瓜為達成任務不惜豁出去，展現「老臘肉」魅力與鍾欣凌火辣互動，犧牲色相的演出讓全場錄影陷入瘋狂。繼「現代嘉慶君」後難得一見！金鐘視帝陳亞蘭、金鐘視后鍾欣凌再度同台飆戲。兩位實力派演員本次在本次公堂戲中火力全開，不僅演技在線，更放下包袱大玩「諧音梗」對戰，即興火花讓全場工作人員笑到流淚。