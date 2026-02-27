我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞本月啟動哥樂河（Golok River）邊界封鎖行動，首批1.5公里的刺絲網已沿蘭道邦讓（Rantau Panjang）至依布拉欣彭申（Pos Ibrahim Pencen）哨所鋪設完成。未來計劃再封鎖69條非法越境路線，也就是走私客俗稱的「鼠道」（rat routes）。馬來西亞一方出的是邊界安全，泰國那一側面對的是毒品、人口走私與羅興亞人的中繼逃亡，河的兩岸，各有各的難題。哥樂河是馬來西亞吉蘭丹州（Kelantan）與泰國陶公府（Narathiwat）的天然國界，但河面窄淺、河岸植被茂密，小船可輕易在官方哨所視線之外穿越。多年來，這條河是大宗走私物資、非法移工、毒品（尤以冰毒為主）及偷越邊境的通道。大馬吉蘭丹州警方首長莫育素夫（Mohd Yusoff Mamat）指出，當局在已清除的非法碼頭原址安裝刺絲網，是「封堵不是減少」的策略，過去反覆清除、反覆重建的惡性循環，讓邊境安全形同白費力氣。這次行動目標是徹底封鎖物理通道，而非只靠巡邏嚇阻。然而，封鎖本身也帶來爭議。吉蘭丹與陶公府兩岸，長期有跨邊境的馬來族群社區，週末非正式往來本是日常。封鎖行動讓邊界城鎮蘭道邦讓的商家叫苦，部分店面在「鼠道」被關閉後，已失去仰賴非正式往來的客源。在更大的區域背景上，這條邊界的混亂也折射出一個更難解的問題，隨著緬甸的羅興亞人持續出走，泰國成為重要中繼站，部分人最終會從哥樂河這類邊界非法進入馬來西亞。馬來西亞選擇用鐵絲網封鎖的同時，對羅興亞人的庇護政策卻持續付之闕如，讓人道組織批評「封的是門，擋的是人命」。