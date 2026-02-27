全球玩家引頸期盼的寶可夢第十世代本傳終於來了！寶可夢公司於今（27）日晚間的 30 週年紀念直播中，正式公開全新世代作品《寶可夢 風與波》，定檔於 2027 年在 Switch 2 平台發售，官方也釋出首部宣傳片，公布了御三家以及充滿海洋風情的主要地形，風格設定似乎為東南亞，相當令人期待！
《寶可夢 風與波》2027發售！御三家公布了
寶可夢公司表示，《寶可夢 風與波》的舞台是透過開放世界呈現的美麗島嶼及遼闊海洋，會成為玩家最初夥伴的有小雞丁寶可夢「葉眉鳥」、小狗寶可夢「博姆耿」、水壁虎寶可夢「妙澪兒」。
此外，還有外觀新穎的皮卡丘們，玩家將與未曾見過的寶可夢們一起越過大自然的重重難關！
《寶可夢 風與波》透過開放世界呈現的全新場地有著颯爽清風吹拂的美麗島嶼，以及粼粼碧波盪擊的遼闊海洋。在自然環境豐饒的這個地區，寶可夢們與環境和諧共生，打造出了獨特的生態系。造訪此地區的玩家將會開啟一扇唯此地區僅有的全新冒險門扉。
《寶可夢 風與波》御三家詳細資料
名字 ：葉眉鳥
分類 ：小雞丁寶可夢
屬性 ：草
身高 ：0.3m
體重 ：3.5kg
特性 ：茂盛
用眉毛的葉片進行光合作用，活潑地四處奔跑。雖然精力充沛，但也有笨拙的一面。
名字 ：博姆耿
分類 ：小狗寶可夢
屬性 ：火
身高 ：0.4m
體重 ：6.7kg
特性 ：猛火
肺部的發熱器官讓牠頸部下方會淡淡地發光。天真無邪，對誰都很友善。
名字 ：妙澪兒
分類 ：水壁虎寶可夢
屬性 ：水
身高 ： 0.3m
體重 ： 4.3kg
特性 ：激流
能從尾巴發射有彈性的水球。智商高，會表現出成熟的樣子精明地達到目的。
