▲寶可夢公司於今（27）日晚間的 30 週年紀念直播中，正式公開全新世代本傳作品《寶可夢 風與波》，定檔於 2027 年在 Switch 2 平台發售。（圖／寶可夢公司）

《寶可夢 風與波》2027發售！御三家公布了

▲《寶可夢 風與波》還有外觀新穎的皮卡丘們登場。（圖／寶可夢公司）

▲《寶可夢 風與波》透過開放世界呈現的全新場地有著颯爽清風吹拂的美麗島嶼，以及粼粼碧波盪擊的遼闊海洋。（圖／寶可夢公司）

《寶可夢 風與波》御三家詳細資料

名字 ：葉眉鳥

▲《寶可夢 風與波》草系御三家葉眉鳥。（圖／寶可夢公司）

名字 ：博姆耿

▲《寶可夢 風與波》火系御三家博姆耿。（圖／寶可夢公司）

名字 ：妙澪兒

▲《寶可夢 風與波》水系御三家妙澪兒。（圖／寶可夢公司）

全球玩家引頸期盼的寶可夢本傳終於來了！寶可夢公司於今（27）日晚間的 30 週年紀念直播中，正式公開全新世代作品《寶可夢 風與波》，定檔於 2027 年在 Switch 2 平台發售，官方也釋出首部宣傳片，公布了御三家以及充滿海洋風情的主要地形，風格設定似乎為東南亞，相當令人期待！寶可夢公司表示，《寶可夢 風與波》的舞台是透過開放世界呈現的美麗島嶼及遼闊海洋，會成為玩家最初夥伴的有小雞丁寶可夢「葉眉鳥」、小狗寶可夢「博姆耿」、水壁虎寶可夢「妙澪兒」。此外，還有外觀新穎的皮卡丘們，玩家將與未曾見過的寶可夢們一起越過大自然的重重難關！《寶可夢 風與波》透過開放世界呈現的全新場地有著颯爽清風吹拂的美麗島嶼，以及粼粼碧波盪擊的遼闊海洋。在自然環境豐饒的這個地區，寶可夢們與環境和諧共生，打造出了獨特的生態系。造訪此地區的玩家將會開啟一扇唯此地區僅有的全新冒險門扉。分類 ：小雞丁寶可夢屬性 ：草身高 ：0.3m體重 ：3.5kg特性 ：茂盛用眉毛的葉片進行光合作用，活潑地四處奔跑。雖然精力充沛，但也有笨拙的一面。分類 ：小狗寶可夢屬性 ：火身高 ：0.4m體重 ：6.7kg特性 ：猛火肺部的發熱器官讓牠頸部下方會淡淡地發光。天真無邪，對誰都很友善。分類 ：水壁虎寶可夢屬性 ：水身高 ： 0.3m體重 ： 4.3kg特性 ：激流能從尾巴發射有彈性的水球。智商高，會表現出成熟的樣子精明地達到目的。