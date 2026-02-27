我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府宣布，3月16日將召集選後新國會舉行首次大會，4月完成組閣。在去年12月至今年1月分三階段舉行的選舉中，軍方代理政黨聯邦鞏固與發展黨（Union Solidarity and Development Party, USDP）橫掃下議院500席中的233席，加上憲法保留的25%軍方席次，軍政府的國會掌控毫無懸念。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）計劃在新政府成立後辭去武裝部隊總司令職位，轉任國家最高行政職位，完成從軍服到西裝的「政治變裝」。這場選舉從籌備到執行，均被批評者形容為「預製的政治劇場」。軍政府在選前通過立法，將批評選舉的言論列為刑事罪行，最重可判死刑；翁山素姬創立的全國民主聯盟（National League for Democracy）已遭解散，禁止參選；選舉期間至少170名平民死於軍機空襲，約400人遭逮捕。聯合國人權官員公開表示，「人們是出於恐懼而投票，而非出於選擇」。在轉型佈局上，敏昂萊正推進設立「聯邦諮詢委員會」（Union Consultative Council），由五人組成，同時監管軍事與文人行政，這是確保軍方在外觀「平民化」後，實質控制權不因換人就轉移的關鍵制度設計。在軍事面，若開邦的若開軍持續向軍方武器工廠推進，人民防衛軍（PDF）在多條戰線仍維持攻勢。外界普遍認為，這場「選後開議」只是換個台面繼續打仗，不會帶來任何實質停火或政治解決。國際特赦組織則直言，這是「用選票清洗屠殺現場」。