我是廣告 請繼續往下閱讀

近期科技股回檔，人工智慧（AI）疑雲又起，生產者物價指數（PPI）增長強逾預期，美股27日開盤下跌，道瓊工業指數下跌483點，跌幅1%。標普500指數下跌0.9%，那斯達克指數下跌1.3%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數下跌791.38點，跌幅1.60%，暫報48,707.82點；標普500指數下跌64點，跌幅，0.93%，暫報6,844.86點；那斯達克指數下跌262.21點，跌幅1.15%，暫報22,616.17點；費城半導體指數下跌153.56點，跌幅1.87%，暫報8,043.70點。個股部分，輝達下跌1.53%、台積電ADR下跌0.47%、甲骨文下跌3.5%、超微下跌1.35%、META下跌1.7%、微軟下跌1.93%、蘋果下跌1.06%、英特爾上漲1.75%。美國財經媒體CNBC報導，美國勞工統計局27日公布，1月生產者物價指數（PPI）增長0.5%，高於道瓊經濟學預期的0.3%，創去年9月以來最大增幅；核心PPI上升0.8%，遠高於經濟學家預期的0.3%。科技股週五再次承壓，延續了本月的低迷表現，輝達（Nvidia）在財報公佈後的跌勢擴大，在前一個交易日，該股下跌超過5%，市場參與者將股價下跌歸因於對輝達與OpenAI交易的疑慮、對人工智慧（AI）交易的負面情緒，以及對超大規模雲端服務商hyperscalers高昂的AI資本支出是否具備永續性的擔憂。軟體股週五也遭受損失。