泰國泰自豪黨（Bhumjaithai）26日底定新內閣佈局，黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）確認出任總理兼國防部長，全黨拿下19個閣員席位橫跨15個部會。與此同時，選委會26日啟動議員資格認證，但依憲法程序，新政府最快6月中才能正式就任。而前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）預計5月9日獲假釋，時間點恰好落在政府組建的關鍵期。阿努廷的組閣布局透露幾個意圖，首先他親自兼任國防部長，既是鞏固在2025年泰柬邊界衝突中打出的「鷹派形象」，也是預防軍方在新政府成立初期的掣肘，這是泰自豪黨首次在文人政府中同時掌握行政與軍事資源的控制權。財政部長一職由前財政部常務次長埃卡尼提（Ekniti Nitithanprapas）出任，被市場解讀為「穩健派」的刻意安排，目的是在安撫外資對泰國政治持續動盪的疑慮。聯合組閣的為泰黨（Pheu Thai）拿下8席，面臨前總理、同時也是為泰黨精神領袖塔克辛即將出獄的政治壓力，依目前的假釋時程，塔克辛最快5月9日出獄，比新政府就任時間（預計6月中）早了一個月，這意味著塔克辛將在獄外觀察、甚至介入為泰黨的閣員人選角力。泰國選委會26日已完成首批396個選區當選人的認證，但全部500席須在4月9日前完成認證，才能召開國會啟動總理選舉程序。27日選委會公布的最終投票數據顯示，本次大選投票率達71.42%，有效票率創下近年新高，被親泰自豪黨的評論者引用為「民意正當性」的依據。