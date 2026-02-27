我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院2月20日以6比3裁定川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅違憲，一夕間讓東協各國過去一年以高代價換來的貿易協定法律依據蕩然無存。川普隨即改援1974年《貿易法》第122條，先宣布全球一律10%關稅、兩天後拉高到法定上限15%。印尼、越南、馬來西亞、柬埔寨如今陷入兩難，留著協定怕吃虧，廢掉協定更怕川普報復。最高法院判決的核心論點，是首席大法官羅伯茲執筆的多數意見：課徵關稅屬國會職權，總統不得援引緊急法規單邊行使。這個裁決讓過去14個月形成的全球關稅架構驟然崩解，堪稱二戰以來美國貿易法制最大的結構性變動。對東南亞的衝擊複雜而矛盾。以越南為例，原本在2025年協定下從46%降至20%的關稅，若IEEPA裁決正式生效，反而回到更低的最惠國稅率，短期對越南出口商是意外利多。但分析人士普遍警告，川普政府已明確表示不會退還過去已徵收的逾1600億美元稅款，而且多項第301條調查正在啟動，試圖以其他法律工具重建同等高度的關稅壁壘。最微妙的是印尼。就在最高法院裁決前一天，雅加達剛在「加薩和平委員會」會議外簽下對美貿易協定，一夜之間陷入「協定是否還有效」的法律真空。新加坡國際事務學院主席西蒙‧泰指出，不論法院結果如何，「持續的不確定性才是真正的代價」。