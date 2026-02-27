我是廣告 請繼續往下閱讀

2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第二窗口期於昨日上演激戰，中國大陸隊在客場克服全場最多15分的落後劣勢，最終以87：80大逆轉擊敗地主日本隊。然而，賽後FIBA（國際籃總）官方社群媒體因使用不當英文措辭形容這場勝利，引發中國籃球界與球迷的強烈不滿。對此，FIBA官方已於今日正式發布中英文道歉聲明。在中國男籃艱難取得B組預賽首勝後，FIBA世界盃官方帳號在社群平台上以「沖繩神劇本」為題描述這場比賽，並寫道：「中國隊從日本手中偷走一場勝利（China with a sneaky win over Japan）」。關鍵字「sneaky」（意指狡猾、詭詐、偷偷摸摸）引起巨大爭議。中國球迷認為，球員是在高壓客場環境下憑藉鬥志與實力完成逆轉，官方使用該詞彙具有強烈的負面暗示，抹煞了球隊的努力與比賽的公平性，紛紛留言要求更正與道歉。面對排山倒海的抗議，FIBA國際籃聯今日透過微信公眾號等平台發表致歉聲明，承認先前發布的內容措辭不妥。聲明內容摘要如下：「我們謹向中國國家隊、中國球迷以及整個中國籃球界致歉。我們昨晚發布關於比賽結果的帖子中，所用措辭是不妥的。中國隊的勝利是通過自身實力、努力拚搏和決心而贏得的。相關內容已在全平台刪除或修正。」FIBA同時也在英文聲明中強調，中國隊的勝利是透過「天賦、努力與決心（talent, effort, and determination）」所換來的，並祝願中國隊在後續的世預賽中一切順利。目前B組預賽競爭激烈，中國男籃在結束日本客場後，戰績來到1勝2負。根據賽程，中國隊將於3月1日移師菲律賓馬尼拉，與同樣在尋求晉級機會的中華隊展開對決。