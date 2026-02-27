我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）國際刑事法院（ICC）起訴確認聽證，今（27）日以最後一場羈押審查作收。此次聽證從23日起延續5天，代表法官必須在60天內裁定是否有「實質理由」相信杜特蒂犯下危害人類罪，一旦確認，案件將移送正式審判庭，讓這位80歲前總統成為史上首位在國際法院面對審判的民選總統。起訴確認聽證的意義，在於這不是定罪，而是「門檻審查」，檢察官必須提出足夠證據，說服法官有合理基礎相信杜特蒂確實犯下罪行；辯護方則試圖在此階段就攔截案件。整個過程是ICC正式審判的前一步，也是這場法律戰的關鍵節點。在證據陳述上，檢察官聚焦三項起訴，包括2011年至2016年擔任達沃市長期間的滅毒殺戮、2016年至2019年擔任總統期間下令的警察「清掃行動」，以及「達沃敢死隊」（Davao Death Squad）的相關謀殺。檢察官援引菲律賓國家警察的內部備忘錄，指杜特蒂公開的「殺光毒販」言論並非口頭說說，而是行動指令的證據。辯護方律師考夫曼（Nicholas Kaufman） 反駁，公開聲明不等同犯罪意圖，而且大量死亡是合法反毒行動的附帶結果。他在聽證首日以「政治迫害」定調，強調檢察官掌握的是「大量但薄弱」的間接證據。今天除了聽證收尾，法官另排定一場杜特蒂羈押合法性的年度審查聽證，但杜特蒂的辯護團隊再次提出放棄出席申請，這已是他第二次拒絕到場。人權觀察組織形容，此案是「ICC對東南亞獨裁暴力問責的最重要試煉」。539名受害者家屬的代理律師也在聽證中陳情，其中多人為警察滅毒行動中遭殺害平民的遺屬。