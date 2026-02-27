我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗與美國27日在瑞士日內瓦結束第3輪間接談判，暫未取得具體成果，阿曼稱談判出現進展，但中國外交部、美國國務院會後都發佈提醒，要求公民儘速離開該地區。據路透社報導，伊朗與美國代表團27日在阿曼斡旋下舉行間接談判，聚焦伊朗核計畫及制裁解除議題，暫未取得具體成果。《華爾街日報》引述知情人士說法，伊朗已拒絕美方多項重大提議，包括將高濃縮鈾轉移至海外、停止鈾濃縮活動，以及拆除部分核設施。但德黑蘭堅持核權利必須獲得承認，拒絕將飛彈計畫與區域影響力等非核議題綁入談判。不過，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）、斡旋國阿曼的外長巴德爾（Badr al-Busaidi）都表示，此次談判取得良好進展，下週將在奧地利維也納舉行新一輪技術層面的會談。新華社報導，中國外交部與駐伊朗使領館27日發布提醒，指伊朗面臨外部安全風險顯著上升，提醒公民暫勿前往伊朗，在當地公民加強安全防範、盡快撤離。駐伊朗領事館及其周邊國家使領館將為中國公民通過商業航班或陸路轉移提供必要協助。美國國務院同日也宣布，國務院授權美國駐以色列使團的非緊急政府人員及政府人員家屬撤離。基於安全考量，美國駐以色列大使館可能會在不事先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府雇員及其家屬前往以色列特定地區、耶路撒冷舊城以及約旦河西岸。國務院建議，在商業航班仍可搭乘之際，人員可考慮離開以色列。