一名女網友在Dcard論壇發文，透露男友赴泰國旅遊後主動坦承，自己和友人一起體驗了泰國浴，而且提供服務的還是Ladyboy，也就是泰國常見的跨性別者。女方坦言，光是腦補就感到反胃，儘管男友一再保證只有這一次、往後不會重蹈覆轍，她仍難以說服自己接受，因此上網詢問大家的看法。根據原PO描述，男友這次是和一群單身友人同行，出發前就知道有人打算去體驗泰國浴，但沒想到男友最後也跟著一起去。返台後，男友選擇主動說清楚，並說明體驗後覺得衝擊，直呼以後不會再碰。原PO表示，得知消息的當下整個人傻住，腦海裡反覆想著細節，越想越不對勁，即使理智上知道對方已經坦白，情緒上還是過不了那道坎。讓她更糾結的，是對象是Ladyboy這件事。她說，如果今天服務的是一般女性，她可能已經分手了；但偏偏對象是跨性別者，讓她一時不知道該怎麼定義這件事，到底算不算出軌？算不算背叛？這個問題讓她在論壇上引來大量討論。網友的回應兩極。部分人認為，和誰發生親密行為是次要，重點在於花錢消費、對感情不忠的本質並沒有因為對象身分而改變；另一派則覺得，Ladyboy這個變數確實會讓人對「出軌定義」產生模糊地帶，理解她一時難以判斷。也有不少人直接點出，男友「感到衝擊、以後不會再做」這說法聽起來更像是在替自己脫罪，而不是真的意識到問題所在。最多人支持的留言，還是落在感情底線這件事上，不管能不能原諒，兩人對「出遊能做什麼」的認知顯然從來沒有好好對齊過，這才是真正需要面對的問題。