我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Angelababy（如圖）擁有絕美外型與雄厚背景。（圖／翻攝Angelababy微博）

Angelababy、陳偉霆無疾而終！青春陪伴愛了4年

▲Angelababy（右）與陳偉霆（左）（圖／翻攝自微博）

Angelababy、黃曉明愛得高調！7年婚姻曲終人散

▲Angelababy（左）與黃曉明（右）7年婚姻於2022年畫上句點。（圖／翻攝自微博）

中國女星Angelababy（楊穎）今（28）日迎來37歲生日，擁有絕美外型與雄厚背景的她，除了演藝事業備受矚目，回顧其情感歷程，更是為人津津樂道、轟動整個華人圈，從青澀戀情的陳偉霆，到愛得高調的黃曉明，世界精彩得宛如偶像劇，《NOWNEWS今日新聞》整理出Angelababy與陳偉霆、黃曉明的感情過程，細品與陳偉霆的愛戀，及與黃曉明的心碎，快來一起看下去！Angelababy當年16歲，因香港兒童節目結識大4歲的陳偉霆，2人擦出愛火之外，還傳出留下專屬情侶刺青，這段戀情低調卻深刻，陪伴彼此度過青澀的起步期，長達4年的戀情在當時圈內已是半公開的秘密。悸動最終未果，2010年陳偉霆證實分手Angelababy，隨後女方與黃曉明爆出熱戀，媒體追問男方對陳偉霆的看法時，他一句「我真的不知道他是誰」成為金句，陳偉霆後來憑藉古裝劇竄紅，躍升一線小生。陳偉霆歷任緋聞對象除了Angelababy，還有阿Sa（蔡卓妍）、迪麗熱巴、劉雯，2016年他以《老九門》打入中國市場，年收入高達1.2億元人民幣（約5億元新台幣），人氣大幅提升，還曾登上中國名人榜。相較於陳偉霆，Angelababy與黃曉明的戀情極度高調，2014年男方送千萬超跑藍寶堅尼當生日驚喜，宣告交往4年，隔年2人在上海舉辦世紀大婚，宴請2000名賓客，眾多演藝圈星友到場祝賀，黃曉明更在台上深情承諾，絕對會寵溺Angelababy一輩子。婚後Angelababy與黃曉明迎來寶貝兒子，但聚少離多與性格差異使感情生變，名嘴爆料男方曾坦言娶她是母親要求，家中財務更由婆婆掌控，女方備感壓抑，2021年黃曉明與前女友李菲兒同台惹議，Angelababy冷漠稱呼老公為「黃先生」，裂痕浮出。各界分析，壓垮2人婚姻的致命痛點，除了婆媳間的嫌隙，還包括Angelababy對自我認同的掙扎，她曾在節目吐露心聲，不願永遠被當作伴侶的附屬品，2022年Angelababy與黃曉明結束7年婚姻，現今滿37歲的女方專注事業與母職，重塑耀眼的女神光彩。