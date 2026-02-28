我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（左2）是毋庸置疑的台灣應援女神，她也坦言已經買好東京巨蛋的票要為中華隊加油。（圖／記者葉政勳攝）

東京巨蛋應援規範3大重點 站立與道具皆有限制

站立應援僅限官方應援席與外野席

中華職棒會長蔡其昌也提醒，觀眾席可攜帶國旗入場，但尺寸須符合場館規範，不得干擾他人觀賽

中華隊進攻時可以站立應援，防守時須立即坐下

▲中職會長蔡其昌表示能帶台灣國旗進場，但尺寸必須符合規範。（圖／記者林柏年攝）

中華隊應援席全攻略 4場次分側整理

▲經典賽東京巨蛋應援區域。（圖／翻攝自World Baseball Classic官網)

韓國應援團陣容曝光 區域隨對戰調整

中華隊應援席位於一壘側內野A區

韓國隊則在三壘側內野A38～39區

提前掌握座位規劃與應援規則，才能在東京巨蛋內安心投入這場世界級棒球盛會

▲3月8日的台韓大戰，無疑是台灣球迷最關注的一場比賽。（圖／記者張一笙攝）

📍中華隊東京巨蛋應援席位置整理

👉 重要提醒：僅限「台灣進攻時」可以站立應援，防守時必須坐下。

🇰🇷韓國應援區域與名單

3/8台韓關鍵之戰 場上、場邊正面對決

經典賽應援Q&A 《NOWNEWS今日新聞》快速整理

Q：可以全場站著看球嗎？

Q：可以帶國旗嗎？

Q：想看韓國啦啦隊要買哪區？

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月初在東京巨蛋開打，除了場上對決，場邊應援區域配置同樣成為球迷熱議焦點，主辦單位已公布各場次官方應援席規劃，中華隊與韓國隊的應援區位置依對戰組合不同而有所調整，本屆經典賽東京巨蛋場地採「分場次分側規劃」，應援席僅在特定區域開放站立應援，其他內野席原則上禁止站立觀賽。想看中華隊峮峮所率領的CT Amaze，或是想幫韓國長腿應援團車榮玹、朴淡備等人加油的，《NOWNEWS今日新聞》特地整理各場應援時間、位置圖，讀者們趕緊手刀收藏，以免跑錯應援區。東京巨蛋對應援行為設有明確規定：首先，，且必須在該隊進攻時方可起立；其他內野區域不得站立觀賽。其次，應援道具亦有限制，大型旗幟僅官方團隊可使用，個人加油棒與毛巾可攜帶，但揮舞高度不得超過頭部，並禁止在中華隊應援席展示對手道具。此外，因應援席動作頻繁、旗幟遮擋，視線可能受影響，購票前需自行評估。。需特別注意的是，僅限，違規恐遭現場工作人員勸導。中華隊在東京巨蛋的應援位置依場次不同而變動。3月5日（台灣對澳洲）與3月7日（台灣對捷克）皆安排於三壘側內野指定席A、B部分區域，指定席A為A38～41區、B38～41區；指定席B為A42～49區、B42～48區。3月6日（日本對台灣）則規劃在左外野看台部分區域。3月8日（台灣對韓國）移至一壘側內野指定席A、B區，指定席A為A9～12區、B9～12區；指定席B為A1～8區、B2～8區。韓國隊應援席同樣依對戰組合更動，面對日本、捷克與澳洲時，應援區設於三壘外野F02～F03區；3月8日對戰台灣，則移至三壘內野A38～39區。若想近距離觀看韓國啦啦隊，須選購上述指定區域門票。本次陣容包括車榮玹（LG雙子）、李今珠（KT巫師）、朴淡備（樂天巨人），以及待定的徐賢淑（斗山熊）。值得一提的是，曾因「三振舞」在台灣爆紅的李珠珢已透過社群確認不會出席東京賽事。3月8日台韓之戰，場邊格局最為鮮明：，一壘與三壘形成正面對峙，屆時不僅是球員較量，2國應援聲勢與視覺排面也將成為另一場「國家級比拚」，對球迷而言，🔴3/5（🇹🇼台灣 vs 澳洲🇦🇺）三壘側內野指定席A、B部分區域指定席A：A38～41區、B38～41區指定席B：A42～49區、B42～48區🔴3/6（日本 vs 台灣）左外野看台部分區域🔴3/7（台灣 vs 捷克）三壘側內野指定席A、B部分區域指定席A：A38～41區、B38～41區指定席B：A42～49區、B42～48區🔴3/8（台灣 vs 韓國）📍一壘側內野指定席A、B區指定席A：A9～12區、B9～12區指定席B：A1～8區、B2～8區🇰🇷 韓國 vs 日本／捷克／澳洲三壘外野席 F02～F03區🇰🇷 韓國 vs 台灣（3/8）三壘內野席 A38～39區🇰🇷 韓國應援團陣容（目前曝光）車榮玹（LG Twins）、李今珠（KT巫師）、朴淡備（樂天巨人）、徐賢淑（斗山熊，待定）值得注意的是，憑藉「三振舞」在台灣爆紅的李珠珢日前已透過IG親自回應，確認不會出席東京巨蛋賽事。據了解，原先名單中曾討論她的入列可能，但因台灣已有既定工作安排，最終未能成行，本次韓國應援團由LG雙子隊長車榮玹領軍，並搭配隊長級資歷成員，主打精簡、高壓控場模式。值得一的是3月8日台灣對韓國一役，恐怕將會是決定本屆經典賽誰將獲得除大谷翔平率領的日本隊之外，第2支晉級複賽前進佛羅里達的關鍵之戰，因此不論是場上球員，或是場邊的啦啦隊，都將是一場正面對決。🇹🇼 中華隊：一壘側內野A區🇰🇷 韓國隊：三壘側內野A38～39區一壘對三壘，視覺與聲浪直接對峙，東京巨蛋場邊氛圍勢必成為另一場「國家級較量」。A：不行。僅應援席與外野席在進攻時可站立。A：可以，但需符合尺寸規範，不得遮擋視線。A：3/8買三壘內野A38～39區，其餘場次為三壘外野F02～03區。