我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普當地時間27日表示，仍希望與伊朗透過談判達成協議，但他對於伊朗的現狀感到不滿，警告「有時不得不打」，被認為是施壓德黑蘭放棄核武的又一次表態。與此同時，美國國務院也公布國務卿盧比歐（Marco Rubio）下週將出訪以色列的消息，目標是針對伊朗、區域安全等問題展開磋商。綜合外媒報導，川普週五在白宮被傳媒問到伊朗問題時，重申伊朗不能擁有核武，他對伊朗的談判方式並不滿意，說道：「我當然不想動用美國軍隊攻擊伊朗，但有時你不得不這麼做」，並補充：「還沒有就是否攻擊伊朗做出最終決定。」川普還意有所指的表示，如果伊朗能本著良心、真誠進行談判就好：「但目前為止，他們還沒有做到這一點」，對於伊朗仍不肯承諾放棄核武感到失望，會針對伊朗問題進行更多討論。知情人士透露，一直斡旋美伊緊張的阿曼，27日已派遣其外長前往華府，將與副總統范斯（JD Vance）進行磋商，聲稱川普非常清楚擺在眼前的所有選項，並指出與伊朗開戰，比美國強行擄走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）還困難，白宮內部對於談判能否取得成果，並未抱持太樂觀的想法。美國國務院宣布，國務卿盧比歐將於3月2日至3日訪問以色列，時值外界日益擔憂美國將對伊朗發動攻擊，據悉盧比歐此行，將討論伊朗問題、黎巴嫩局勢，加薩重建計畫。中國外交部、美國國務院27日皆發布提醒，呼籲公民暫勿前往伊朗，美方並授權駐以色列使團的非緊急政府人員及其家屬撤離，美國航母福特號（USS Gerald R. Ford）也已抵達以色列附近。原文連結：