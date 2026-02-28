228連假天氣每日都不同！氣象專家吳德榮在氣象應用基金會專欄「洩天機教室」貼文指出，今天全台各地受到鋒面影響，都有局部短暫陣雨，明天午後明顯回暖，下週一午後全台會再變天，先後為各地帶來局部降雨機率，氣溫再下降，民眾這幾天外出雨具都要記得攜帶。
228連假第二天全台雷雨！明回暖下週一又變天
吳德榮表示，今天鋒面層狀雲系籠罩，各地雲量多、有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯，北台灣仍然偏涼，今天各地區氣溫北部16至24度、中部17至27度、南部18至30度、東部16至27度。
吳德榮說，228連假最後一天週日（1日）降雨區又逐漸北移，上半天中部以北仍有局部短暫降雨的機率，但午後起至下週一（2日）上半天降雨停歇，為短暫好天氣空檔，天氣會明顯回暖。
吳德榮：下週一午後鋒面又來變天！未來一週天氣預估
吳德榮提到，下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫再下降；下週二（3日）鋒面雨帶由北而南移動、先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼；下週三（4日）鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉、氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。
吳德榮說，下週四（5日）為短暫空檔，天氣再回暖，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週五（6日）東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降；到下週六日至下下週一天氣轉乾，台灣天氣脫離短波盛行、易降雨的型態。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。
資料來源：洩天機教室
