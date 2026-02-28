我是廣告 請繼續往下閱讀

228連假第二天全台雷雨！明回暖下週一又變天

今天鋒面層狀雲系籠罩，各地雲量多、有局部短暫雨的機率，東半部降雨較明顯，北台灣仍然偏涼

但午後起至下週一（2日）上半天降雨停歇，為短暫好天氣空檔，天氣會明顯回暖。

▲今天受到鋒面影響，全台各地都有降雨機率，北部氣溫依舊偏涼，明天短暫回暖後，下週一又變天降溫。（圖/中央氣象署提供）

吳德榮：下週一午後鋒面又來變天！未來一週天氣預估

下週一下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫再下降；下週二（3日）鋒面雨帶由北而南移動、先後為各地帶來局部降雨的機率，再轉涼

到下週六日至下下週一天氣轉乾，台灣天氣脫離短波盛行、易降雨的型態。