美國人工智能（AI）公司「Anthropic」槓上美國國防部（又稱戰爭部）及美國總統川普（Donald Trump）！因拒絕允許五角大廈無限制使用其AI技術，遭川普於當地時間27日下令所有聯邦機構立即停用。
根據《CNN》報導，Anthropic旗下的Claude，是首個獲准於軍方機密網路上運行的AI模型，該公司去年夏天還與國防部簽訂了一份價值2億美元的合約。五角大廈希望能夠將Claude應用於「所有合法用途」，但Anthropic已為美國國防部設下2條紅線，即Claude不得用於自主操控武器，也不得用於大規模監控美國公民。
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早曾要求Anthropic，需在美東時間週五下午5點前答覆，允許其在法律容許範圍內，以任何必要方式使用該公司的AI工具，但遭Anthropic拒絕，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）透過聲明強調，來自政府的威脅，並不會改變公司的立場，不能昧著良心答應對方的要求。
Anthropic並希望確保Claude，不會在缺乏人類參與的情況下，被用於上述紅線行動，理由是AI模型仍存在幻覺問題，在缺乏人類判斷的情況下，可能導致誤判或非預期的局勢升級。
由於Anthropic拒絕遵守五角大廈有關技術使用的要求，赫格塞斯已命令國防部將Anthropic列為「國家安全供應鏈風險」（Supply-Chain Risk to National Security）。
對此，美國總統川普力挺國防部，在自家社群平台上發文，怒批Anthropic是一家「激進左翼」的公司，犯下災難性錯誤，試圖強逼軍方遵守該公司的服務條款，而非美國憲法，指控：「他們的自私自利正在將美國人的生命置於危險之中，將我們的軍隊置於危險之中，並讓我們的國家安全岌岌可危。 」
川普宣布，已指示美國政府所有聯邦機構，立即停用Anthropic公司的技術，放話：「我們不需要它，我們不想要它，以後也不會再與他們做生意！」而像國防部這種使用層面較廣的單位，將有6個月的時間逐步淘汰其產品，警告若Anthropic再不配合，不排除將面臨嚴厲的法律後果。
原文連結：Trump administration orders military contractors and federal agencies to cease business with Anthropic
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早曾要求Anthropic，需在美東時間週五下午5點前答覆，允許其在法律容許範圍內，以任何必要方式使用該公司的AI工具，但遭Anthropic拒絕，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）透過聲明強調，來自政府的威脅，並不會改變公司的立場，不能昧著良心答應對方的要求。
Anthropic並希望確保Claude，不會在缺乏人類參與的情況下，被用於上述紅線行動，理由是AI模型仍存在幻覺問題，在缺乏人類判斷的情況下，可能導致誤判或非預期的局勢升級。
由於Anthropic拒絕遵守五角大廈有關技術使用的要求，赫格塞斯已命令國防部將Anthropic列為「國家安全供應鏈風險」（Supply-Chain Risk to National Security）。
對此，美國總統川普力挺國防部，在自家社群平台上發文，怒批Anthropic是一家「激進左翼」的公司，犯下災難性錯誤，試圖強逼軍方遵守該公司的服務條款，而非美國憲法，指控：「他們的自私自利正在將美國人的生命置於危險之中，將我們的軍隊置於危險之中，並讓我們的國家安全岌岌可危。 」
川普宣布，已指示美國政府所有聯邦機構，立即停用Anthropic公司的技術，放話：「我們不需要它，我們不想要它，以後也不會再與他們做生意！」而像國防部這種使用層面較廣的單位，將有6個月的時間逐步淘汰其產品，警告若Anthropic再不配合，不排除將面臨嚴厲的法律後果。
原文連結：Trump administration orders military contractors and federal agencies to cease business with Anthropic