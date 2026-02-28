我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝沛恩（右）表示自己想為家族帶來新生命，已經開始備孕。（圖／謝沛恩IG@aggiemlove）

▲謝沛恩（下右）與Dana（上左）對彼此愛意濃厚。（圖／謝沛恩IG@aggiemlove）

34歲女星謝沛恩（Aggie）26日她與交往4年的美籍男友Dana正式登記結婚，升格人妻。謝沛恩昨（27）日感性證實，自己原本對婚姻與生子並無執著，但因去年歷經愛犬Niuniu與妹婿Kevin接連離世，讓她轉念想為家族帶來新生命，目前已積極投入備孕計畫。謝沛恩也透露，老公在求婚當晚展現出的「務實與安全感」，是讓她點頭出嫁、並決定共同擴展家庭的關鍵原因。謝沛恩坦言，之所以選擇在此時登記，是希望能為全家人煎熬的蛇年畫下句點，以更有希望的心情迎接馬年，「這些事情讓我更想為家裡帶來一個新的生命」。她透露生子計畫從訂婚那天就已經啟動，雖然目前尚未傳出好消息，但她大方表示：「就請大家再耐心等等，有好消息一定跟大家分享。」談及決定結婚的契機，謝沛恩表示並沒有特定瞬間，而是兩人在4年相處中不斷看見更好的自己。她坦言，曾對生子與養育能力感到不安與恐懼，但求婚當晚Dana的表現讓她澈底卸下心防，隨後，Dana在等車時以一種「懂她」的方式低調求婚，沒有華麗鑽戒或高調儀式，卻精準契合謝沛恩的喜好：「我以前常半開玩笑地說，我不想要戒指，也不想要在人群前高調求婚，他都記得。」Dana也分享了認定謝沛恩的關鍵時刻，是在2024年1月他因騎車摔斷手腕時。當時謝沛恩整晚沒睡守在手術室外，甚至躺在病床旁陪他笑著聊天，這份不離不棄的愛意讓Dana深受感動，直言：「那一刻我知道，就算在人生低潮的時候，我們也能一起把它過得很好。」謝沛恩的媽媽賴佩霞對這位美籍女婿也是讚不絕口。她回憶第一次見面就覺得Dana氣質特別好，相處4年後更看見女婿對長輩的敬重與對家人的疼惜，欣慰地說：「不得不讚嘆女兒的眼光，感謝女兒為家庭增添一位無比貼心的家人。」謝沛恩也補充表示，婚後工作規劃不變，兩人預計繼續在台灣生活。目前夫妻倆正計畫帶謝家人赴美與Dana的大家庭見面，至於婚禮則傾向順其自然，認為「幸福並不取決於儀式」。