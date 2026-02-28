我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券推出新款刮刮樂「樂刮2000」以及「鑽很大」，搭配元宵節最後加碼檔期。

台彩公布2000萬超級紅包頭獎2000萬還有5張沒被刮出，1200萬大吉利頭獎1200萬剩餘3張。

賓果BINGO加碼日前正式開始，只加碼1星至6星的獎金，且倒數4天只加碼到3月3日元宵節。

元宵節刮刮樂新款、台彩春節加碼攻略最終章！每年到了春節、元宵節檔期，台彩都會推出許多加碼，因為這是彩券行生意最好的時刻，尤其在春節過後，元宵節也會推出新款刮刮樂收尾。今年台彩當然也沒缺席，除了賓果加碼正式啟動之外，也推出「樂刮2000」、「鑽很大」兩款新刮刮樂！《NOWNEWS》特別整理元宵節新款刮刮樂中獎率、回本率、賺錢率；台彩春節加碼最後時間、舊款刮刮樂剩餘獎項、彩券加碼剩餘獎項等，提供民眾一文看懂！今年台彩應景元宵節到來，推出兩款最新刮刮樂，，樂刮2000的頭獎是100萬元、鑽很大頭獎則是500萬元，去年元宵節台彩也有推出這張鑽很大，當時銷售量100%完售，可見銷售熱度非常高，今年再度推出。在中獎率以及回本率方面，，跟其他春節31組舊款相比是全部最低；，跟其他500元的相比表現差不多；至於賺錢率方面，，雖然主打200元可以刮中2000元獎項，但賺錢率連2000萬超級紅包10.29%都不及，是一款很容易虧錢的刮刮樂；，表現跟其他500元刮刮樂一樣差不多。除了新款刮刮樂之外，舊款刮刮樂的剩餘獎項民眾也非常關注，日前新竹市東區「旺來彩券行」又開出一張2000萬超級紅包頭獎2000萬元，彩券行代理人吳小姐表示，中獎人是一對情侶，兩人長年在外租屋，為了存買房頭期款相當努力，如今有了頭期款，終於不必再擔心。根據台彩公布數據，不過，實際上有些人喜歡將刮刮樂買回家玩，可能大獎已經有低調幸運兒中獎，民眾還是要自己斟酌數據，量力而為購買。而台彩春節最終加碼倒數4天，從即日起至3月3日是最後有獎金加碼的時間，；今彩539頭獎800萬加碼至1000萬也剩下最後4天。許多彩迷期待的賓果BINGO春節加碼，也在2月27日正式開始，同樣是最後倒數4天，，昨天1天的時間已經在社群引爆話題，想要試試手氣的民眾把握最後春節加碼！