▲民眾黨今日舉辦一日北高活動，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌率黨公職從關渡宮出發。（圖／民眾黨提供）

香港媒體報導，內政部長劉世芳的外甥在中國大陸擔任高階幹部，並且還為劉世芳提供政治獻金，中國國台辦表示將嚴查。民眾黨主席黃國昌今（28）表示，兩岸人民往來頻繁，任何商業投資甚至工作的交流都很常見，沒必要特別做文章；他強調，這也提醒大家，當民進黨用意識形態進行政治操作時，能用相同的標準，讓兩岸往來能夠正常和諧，不要因為政治上的撕裂而影響到不相干的人。香港媒體報導，劉世芳的外甥顏文群，在中國大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家鋰電池公司，其中在江西某公司擔任董事長，該公司2025年實現營業收入2.95億元人民幣，在稅收、發展補貼等方面多次享受優惠政策，更曾向劉世芳提供政治獻金。由於劉世芳對民眾黨立委李貞秀具中配身份態度強硬，拒絕承認李貞秀的立委資格，遭外界解讀為中國對李貞秀事件報復。民眾黨今日舉辦一日北高活動，從關渡宮出發，預計明日凌晨1點抵達高雄，這也是創黨主席柯文哲京華城案交保後，睽違1年再度參與。針對中國要查劉世芳的外甥賺紅錢，黃國昌表示，台灣跟中國，兩岸人民之間的往來非常頻繁，有任何商業跟投資，甚至是工作的交流，其實非常的常見，沒必要在這個地方特別去做什麼文章。不過，黃國昌也說，這件事情也提醒大家，有時候民進黨用意識形態進行政治操作的時候，大家都希望用相同的標準，讓兩岸往來能夠正常和諧，不要因為這些政治上的撕裂，而去影響到其他不相干的人，這樣的政治風氣應該要停止。