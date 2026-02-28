我是廣告 請繼續往下閱讀

巴基斯坦與鄰國阿富汗自上週起爆發衝突，近幾日局勢迅速升級，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja M Asif）27日公開發文，稱兩國處於公開戰爭狀態。有外媒分析，擁有核武的巴基斯坦，雖軍事實力看似遠勝阿富汗，但現在執掌阿國的塔利班政權，有充分的「非常規戰爭」和「游擊戰」的能力，這場戰爭不排除演變成持久性危機。根據《路透社》、《BBC》報導，巴基斯坦在軍事上遙遙領先阿富汗，是區域內重要的軍事力量，擁有數百輛坦克和飛機、還算先進的國防技術，更重要的是，它還是擁核國家，是華府重要的「非北約」（non-NATO）盟友。反觀阿富汗塔利班，無論是現役軍事人員還是軍備設施，都落後巴基斯坦，並被美國視為恐怖組織，後者支持巴基斯坦行使自衛權。然而，分析指出，儘管受到制裁，但塔利班仍能透過黑市購買部分軍事裝備，而且做為一個與美國、北約進行超過20年戰爭的組織，它的非常規戰爭和游擊戰的能力都已得到充分證明，西方的壓制未能將其消滅， 2021年美軍撤離阿富汗後，塔利班重新在當地掌權。倫敦大學亞非學院的國際關係講師帕利瓦爾（Avinash Paliwal）認為，除了正面與巴基斯坦衝突，阿富汗塔利班還可以藉由支持巴國塔利班運動 (TTP) 和俾路支解放軍 (BLA) 等叛亂分子，讓這場邊境衝突變得更為混亂。巴基斯坦前外交官洛迪（Maleeha Lodhi）也警告，兩線作戰對巴基斯坦來說是一場噩夢，有鑑於它與印度接壤的邊境局勢也不穩定，若再加上與阿富汗的關係破裂，會加劇它面臨的安全挑戰。原文連結：