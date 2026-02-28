我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」小球員為中華女足集氣，簽名隊旗、卡片直送亞洲盃賽場。（圖／健身工廠提供）

▲第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽開幕式邀請高雄立委議員前來開球。（圖／健身工廠提供）

台灣青少年足球開春最大規模賽事正式登場！，連同教練與家長隨隊南下，預估賽事期間將吸引約6,000人湧入高雄，為城市注入強勁運動能量與破億元的觀光效益。本屆賽事規模再創新高，橫跨全台各縣市青訓體系，校隊與俱樂部同場較勁，被視為新學期開季前的重要試金石。四天密集賽程，從分組循環到淘汰對決，考驗球員體能續航與戰術臨場應變，也讓楠梓足球場成為全台青少年實力交流的重要舞台。今年賽事另一項重要焦點，是全場為中華女足前進亞洲盃應援。高雄Attackers FC女足全體隊員親自簽名，為第一線出征的中華女足加油打氣；同時，健身工廠盃參賽的俱樂部與校隊小球員們也親手寫下祝福卡片，集結成應援心意卡片。主辦單位將把簽名隊旗與祝福卡片交由球迷專程帶往澳洲，在亞洲盃比賽現場為中華女足加油，從青少年賽場到國家隊舞台，足球的價值在於傳承與連結。當小球員在楠梓奔跑的同時，心中也為遠征澳洲的學姊們吶喊，這份跨世代的支持，正是台灣足球最珍貴的能量。隨著2月27日開幕哨音響起，第六屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽正式點燃戰火，也為台灣2026年的青訓賽季揭開序幕。