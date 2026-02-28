我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，網路流傳一份「只要他還在台上」清單，內容羅列出中國國家主席習近平在位多年，對中國造成的危害，引發討論。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫感嘆，在台灣卻有人急著想見習。綜合媒體報導，這份清單洋洋灑灑、列出將近30點，描繪一個經濟鏽蝕、社會窒息、外交孤立、民生崩潰、文明倒退的末日圖景，警告個人極權化統治正在以極高的代價換取短期穩定，最終可能把整個國家，拖入不可逆的結構性深淵。結合清單內容與近年中國局勢變化，報導指出，習近平的危害已從「潛在風險」升級為「系統性生存威脅」。對黨內-他摧毀了鄧小平以來、最基本的權力交接與集體領導機制，製造了空前的猜忌與恐懼。對經濟-他將高速成長的紅利耗盡，轉為債務、人口、信心三重負循環。對社會-徹底絞殺多元、開放、信任的生態，換來死氣沉沉的「穩定」。對國家前途-把中國從「改革開放追趕型」，強行扭轉為「閉關鎖國+軍事冒險型」，長遠代價難以估量。矢板明夫也在個人臉書轉發這份清單，直言內容非常具體，但台灣還有人急著想見習，他認為還是最好不要和習打交道。