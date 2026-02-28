我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨今日舉辦一日北高活動，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌率黨公職從關渡宮出發。（圖／民眾黨提供）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪經常透過臉書針砭時事，有約39萬人追蹤。柯文哲經常開玩笑說，陳佩琪在家臉書他很頭痛。不過，陳佩琪帳號於昨日突然消失，直到深夜才恢復。對此，柯文哲今（28）日表示，「臉書也不是我管的，消失跟重新出現，我完全不知道發生什麼事情」。陳佩琪臉書帳號在昨日突然消失，不但是沒辦法在臉書的搜尋功能中被搜尋到，透過Google查詢該帳號，也顯示「目前無法查看此內容」。這種狀況讓不少小草們相當擔心，引起熱議。民眾黨今日舉辦一日北高活動，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌率黨公職清晨6點從關渡宮出發，預計明日凌晨1點抵達高雄，也是柯文哲京華城案交保後，睽違1年再度參與。柯文哲在出發前被問到陳佩琪臉書一度消失一事，他表示，「臉書也不是我管的，消失跟重新出現，我完全不知道發生什麼事情」。柯文哲睽違1年再度參與一日北高，許多支持者在柯文哲的臉書留言加油，但也有不少人酸，「在辦公室踩飛輪就好了啦」、「貴黨中配立委到底要不要處理」、「電子腳鐐好帥喔！」