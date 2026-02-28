我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市捷運中山站26日晚間發生一起持刀恐嚇事件。一名黃姓男子與一名女子發生肢體碰撞後，對方疑似拿出美工刀作勢威嚇後離去。警方調閱監視器畫面後鎖定周姓女子，27日晚間將其查獲到案，訊後依恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。事發於26日晚間10時5分左右，警方接獲報案，指稱捷運中山站2號出口外疑似有人持刀。員警到場了解後，黃姓男子表示，當晚與一名中年女子發生肢體碰撞，對方踩到他的腳後，疑似自包包內取出美工刀作勢恫嚇，隨即沿2號出口樓梯往下離開。黃男事後在社群平台發文指出，對方先用力踩了他一腳，之後折返與他對視，並從包包內拿出美工刀朝他走來，甚至一度追趕，他只好邊跑邊報警。他也提到，當時中山商圈人潮仍多，卻未見明顯警力，讓他感到相當不安，呼籲相關單位加強巡邏與維安。警方隨即成立專案小組，會同捷運警察隊調閱站體及周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案人為周姓女子並展開查緝。27日下午5時50分許，警方發現周女現身，依法將其帶回派出所偵辦，同時查扣犯案用美工刀1支。中山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿持危險物品恐嚇他人，以免觸法。警方也將持續強化商圈周邊巡邏，維護民眾安全。