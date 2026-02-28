我是廣告 請繼續往下閱讀

台股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來台股累積強勢大漲1808.78點，單週漲幅高達5.38%，且四個交易日天天創新高，週五指數一度來到35579.34點歷史新天價，收盤收在35414.49點。法人認為，只要台股未出現爆量長黑K，多頭格局可望延續。週五台股收盤加權指數收在35414.49點，微幅上漲1.42點，單日成交量更是突破兆元大關，達1.17兆元，推升本週日均量同步來到1兆元大關。金馬年首週三大法人的態度，除了自營商站在調節方，單週賣超17.52億元外，外資與投信雙雙加碼台股，外資續買1016.7億元，連續兩週買超突破千億元，投信則回補76.58億元，三大法人合計買超1075.76億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股在AI浪潮帶動下，大盤「馬不停蹄」飛躍35000點大關之上，包括輝達GTC 2026大會將於3月15日在加州聖荷西登場，市場預期輝達將發布首款使用1.6奈米製程的晶片，供應鏈也傳出將同步發表推理架構的LPU晶片。另外，世界行動通訊大會（MWC）也將在 3 月 2 日至 5 日在西班牙巴賽隆納登場，市場將聚焦AI化、雲端化與開放生態，以及目前加速發展的Agentic AI（代理AI）。除了題材面，郭明玉表示，他分析，綜觀整體科技類股，在近期地緣政治干擾縈繞、市場於重磅財報公布後重新審視「科技敘事背景」下，表現相對震盪，但近期公布的財報，並未改變看多科技敘事的核心觀點，在AI需求與獲利模型獲得雙重驗證下，科技股的基本敘事依然穩健，而台股正是AI需求成長趨勢軌道中的主要受惠市場，不看淡長期股市表現。在選股上，郭明玉建議，布局以科技族群為優先配置選擇，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，非科技股則以軍工、機械零組件、金融保險為主。