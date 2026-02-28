我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃西田的人生經歷許多苦難和考驗。（圖／萬星傳播提供）

出道超過一甲子的77歲資深歌手黃西田，近日在節目中揭露風光背後的坎坷人生，坦言童年曾因家境貧困「吃別人家剩菜剩飯」，成年後更一度因投資失利欠下5000萬巨債。黃西田特別提到，若非當年娛樂圈大老楊登魁慷慨出手，幫他一次還清最後的百萬元債務，他恐怕難以走出低潮，這段往事也再度引起關注。黃西田近日接受三立節目《話時代人物》主持人鄭弘儀的專訪，他揭露自己負債的慘痛過往，在民國70年代，黃西田演藝事業登巔峰之際，聽信朋友邀約投資錄影帶與電影製作，不料慘賠收場，還向地下錢莊借錢，負債金額高達4、5千萬元。他感嘆，當時有長達7、8年的表演收入全都用來抵債，生活陷入極大困境。但在他陷入低潮時，貴人出現了，黃西田感性表示：「我最感謝楊登魁，最後不知道幾百萬他幫我一次還清。」 他回憶當時楊登魁不僅沒收利息，還讓他簽入旗下，讓他可以透過唱歌演出慢慢還款。這份雪中送炭的情誼，成為黃西田演藝生涯中最重要的轉折點。除了債務壓力，黃西田在節目中也聊起原名「黃日平」的由來，笑稱名字寄予「日日平安」的厚望，人生卻極度不平順。因父親愛喝酒導致家產典當殆盡，母親僅靠幫人洗衣煮飯維生，他和弟弟經常「吃的是別人家的剩菜剩飯」。為了減輕家務負擔，黃西田小學畢業便輟學工作，12歲在小吃攤洗碗，15歲當五金行員工，月薪僅90元，16歲又去當木工學徒，想要有一技之長，最後因唱歌聲線神似黃三元，被師傅私下報名電台歌唱比賽，從此踏上歌星之路。黃西田的出道契機極具戲劇性，從藥廠工友隨團巡迴唱歌，一路唱進台北。他笑說，當年簽下唱片合約拿到2萬元酬勞時，家鄉阿蓮區的鄰居還誤以為他「愛國獎券中大獎」。隨後他主演電影《流浪到台北》，即便片酬僅有6000元，卻讓他一舉成名，開啟了與康弘、余天、豬哥亮稱霸歌廳秀的黃金年代。