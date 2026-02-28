我是廣告 請繼續往下閱讀

台中若有一個名字，足以成為夜生活的代名詞，「金錢豹」三個字幾乎無人不曉。占地廣闊、外觀金碧輝煌的獨棟建築，長年矗立在城市重要幹道旁，對多數普通市民而言，它像是一座遙不可及的城堡；但對夜生活族群、政商名流與藝人而言，卻是應酬談生意的首選場域。從地方仕紳到外商客戶，甚至黑白兩道都曾在此出入，使金錢豹的客層結構始終帶著一層複雜又神秘的色彩。金錢豹的發跡，離不開創辦人袁昶平。出身軍人世家、曾服役至上尉退役的他，早年在台中五權路眷村一帶與友人合夥經營牛肉麵攤，也投資理容院，之後因緣際會與台北知名酒店業者合作，在台中合開酒店，正式踏入八大行業。1990年代，他在精誠路開設第一家金錢豹KTV酒店，以富麗堂皇的裝潢與包廂式經營模式迅速打響名號，成為中部酒店業的重要地標。隨著名氣打開，金錢豹版圖擴張。2000年前後陸續成立分店，包含中港路（現台灣大道）、市政路、文心南七路等據點，每家皆為數百坪獨棟建築。當年位於中港路與文心路口的分店，占地廣闊、氣勢驚人，一度成為台中城市意象的一部分，生意最旺時年繳稅額高達數千萬元，是地方知名的繳稅大戶。然而，聲名遠播的同時，金錢豹也多次捲入社會事件。曾有地方民代被質疑以公關費至店內消費，引發外界議論；亦有藝人被爆料消費糾紛；2000年代初期更傳出檢警與黑道人士同場飲酒並衍生槍擊案件，使金錢豹屢登新聞版面。儘管風波不斷，但酒店夜夜笙歌，始終屹立不搖，成為台中夜經濟的特殊縮影。金錢豹之所以能在競爭激烈的八大行業中站上頂端，關鍵在其經營模式。業者與經紀公司合作挑選公關小姐，強調外型與談吐並重，甚至要求能以外語、投資話題與客人應對；樓層分級消費制度，也區隔不同客群，一至三樓為舞廳KTV型態，四樓則為高端核心區域，消費門檻高、隱密性強，吸引注重私密與安全性的生意人。服裝與儀容規範亦十分嚴格，塑造整體高端形象。站上酒店業頂端後，袁昶平逐步退居幕後，將第一線經營交棒。事業版圖則延伸至教育與餐飲領域，包括成立教育體系、進軍中國設立自助百匯餐飲集團，甚至成為大型國際賽事指定餐廳，創下亮眼營收。2010年前後更宣布投資興辦高中、跨足餐飲與體育贊助，展現多元布局。不過，時代也在轉變。新冠疫情重創娛樂產業，金錢豹部分據點一度轉型為自助式KTV，以維持員工生計與營運。2023年，經營超過20年的「天上人間」（南七店）吹熄燈號，舊址由連鎖自助式KTV接手，外觀改為粉紅色系，但內部仍保留昔日巴洛克式門柱與豪奢包廂，讓過往「老司機」與年輕族群都能一窺當年紙醉金迷的風貌。從「天上人間」到自助式KTV，從政商名流的密室應酬到一般民眾的平價歡唱，金錢豹的演變某種程度映照了台中，乃至台灣夜間娛樂產業的轉型軌跡。它既是都市傳說，也是城市經濟與社會文化交織的場域。金錢豹三個字，早已超越一家酒店的名稱，成為台中城市記憶的一部分。未來它會走向何種型態，仍有待時間給出答案；但屬於那段金碧輝煌、紙醉金迷的年代，已深深刻在一代台中人的記憶裡。