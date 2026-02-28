我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王一博（如圖）2011年赴韓國當練習生，2014年以男團「UNIQ」出道。（圖／翻攝自王一博IG＠yibo.w_85）

王一博是誰？《陳情令》愛上肖戰 有44.1億身價

▲ 王一博（左）於《陳情令》中與肖戰（右）大玩男男戀曲，演藝事業竄升。（圖 / WeTV提供）

王一博私下害怕昆蟲、不看恐怖片 理想型是這1款

▲王一博（如圖）私下充滿反差，自小有心肌炎、害怕昆蟲、不看恐怖片以及喜歡比自己年紀大的女生。（圖／摘自王一博微博）

王一博私生飯風波延燒！28歲中國男星王一博身兼歌手、演員、主持人及職業賽車手等多重身分，2019年因主演古裝劇《陳情令》爆紅，與肖戰大玩男男戀，聲量竄升，以高冷、帥氣形象深植人心，但褪下明星光環後，王一博其實有著反差萌的一面，《NOWNEWS今日新聞》整理出王一博演藝歷程、身價破44億及關於他的10件小事介紹，讓讀者一次看懂他的獨特魅力與個人風采。王一博1997年8月5日出生於河南洛陽，本名王傑，因與長輩撞名而改名，11歲時因電視街舞比賽激發熱情，苦求母親後開始習舞，13歲參加全國街舞大賽脫穎而出，被樂華娛樂相中，自此孤身前往韓國展開4年嚴苛的練習生生涯，每天練舞至深夜的王一博，曾發背影照吐露思鄉情怯，更幻想能擁有瞬間移動的超能力回家。經過多年的潛心訓練，2014年王一博作為男子團體「UNIQ」首位公開成員正式在韓國出道，隔年隨團發行迷你專輯，並展開亞洲巡迴見面會，王一博開始將演藝事業轉往中國發展，不僅加入湖南衛視王牌綜藝《天天向上》主持群，更積極跨足影視圈，陸續參演《大話西遊3》、《夢想合夥人》等作品，伸出多棲領域觸角。2019年，王一博與肖戰搭檔主演《陳情令》，2人的精彩火花讓該劇引發收視狂潮，雙雙躍升為一線頂流，據財報顯示，王一博的商業價值驚人，長期為所屬的樂華娛樂貢獻超過6成營收，光是2020年至2022年，王一博便為公司帶來超過10億人民幣（約44,1億新台幣）的驚人收入，是中國演藝圈中少數身價破億的超級明星。外表酷帥的王一博，私下其實充滿反差，從小體弱多病、曾罹患心肌炎，險些中斷舞蹈夢，但他堅持挺過治療，王一博自小也接觸滑板、樂高，更創立個人潮牌，具有獨到品味與審美，另外，王一博更熱愛賽車，成為一流賽車手，曾在賽事因車輛故障被迫退賽，好強的他竟躲在頭盔裡崩潰痛哭，展現了對熱愛事物的堅韌不拔。還有，王一博是個十足的膽小鬼，他害怕昆蟲，在片場還曾被肖戰拿蟲子追著跑；絕不看恐怖片，甚至在飯店睡覺必須開著電視與電燈才有安全感。至於感情觀，王一博曾經表態喜好比自己年紀大、偏瘦、長髮的「少女御姐型」，並表示只要感覺對了，隨時都可能閃婚，展現直率真性情。以上種種，王一博的魅力可見一斑。