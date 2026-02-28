今天228和平紀念日迎來「六星連珠」，緊接著元宵節「血月」奇觀登場！加上水逆作祟，三大凶象連發讓星象動盪不安。小孟老師急發警報，示警全球恐有金融震盪與流血災難。本篇為您整理水逆影響星座的衝擊，以及12星座注意重點，教您化解災厄！
三大凶象連發！慎防金融海嘯與地殼大震動
近期星象極度不平靜，三大罕見凶相接力報到！小孟老師在臉書發文示警，從 2 月 26 日的水逆拉開序幕，今（28）日隨即出現「六星連珠」，緊接著 3 月 3 日元宵節又將迎來罕見的「血月」奇觀，這段期間的大環境能量將面臨劇烈動盪。
小孟老師特別提醒，在六星連珠與血月的雙重夾擊下，全球金融市場的波動度將會明顯加大，甚至需慎防類似金融海嘯的震盪。此外，民眾也要留意地殼震動變大（地震），並隨時注意用火安全與流血意外事件。
小孟老師點名！水逆影響星座與12星座注意清單
針對這波強大的動盪星象，除了大環境的防範，各別的水逆影響星座也都有必須高度戒備的健康與生活雷區。以下為小孟老師列出的十二星座注意事項，提醒大家在這段期間務必顧好身心與安全：
• 牡羊座：注意疲勞。
• 金牛座：注意睡眠品質。
• 雙子座：注意身心健康。
• 巨蟹座：注意負面心情。
• 獅子座：遠離感冒中人。
• 處女座：飲食不宜過量。
• 天秤座：注意筋骨。
• 天蠍座：穿著要保暖。
• 射手座：注意腳筋骨。
• 摩羯座：避免前往山區。
• 水瓶座：注意情緒不穩。
• 雙魚座：注意皮膚保養。
如何化解震盪災難？觀想太陽能量讓好事發生
面對接連而來的星象凶相，大家也不必過度恐慌。小孟老師強調，儘管近期的星象較為險惡，但只要在心中不斷「觀想太陽的能量」，運用正向意念來提升個人磁場，不好的事情也能轉危為安，一切仍會往好的方向發展。
只要確實掌握上述的12星座注意重點，並在日常中保持正能量，必定能平安度過這波由水逆、六星連珠與血月交織而成的星象風暴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
