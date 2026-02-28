我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是228周年，民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，228是一個反省歷史跟珍惜民主的日子，但也別一直停留在悲情。對此，媒體人吳靜怡表示，同樣是二二八，柯文哲的說法卻像「可切換模式」，二二八成為柯文哲的打臉秀。為紀念228事件，柯文哲清晨在黨主席黃國昌帶領下，再次挑戰自行車一日北高。柯文哲表示，從2016年開始，他每年都會在228騎自行車從台北到高雄，而對台灣而言，228是一個反省歷史跟珍惜民主的日子，但也別一直停留在悲情。對此，吳靜怡在臉書指出，柯文哲的二二八話術迴圈，從「有真相才有原諒」的哭到失聲，到現在「別停留悲情」讓飛輪成為貪污的象徵；她說，同樣是二二八，柯文哲的說法卻像「可切換模式」，需要選票的情緒動員時，放進受難家屬的歷史傷口裡哭泣；需要政治防守時，又要求社會脫離悲情，二二八成為柯文哲的打臉秀。吳靜怡質疑，柯文哲憑什麼用同一個二二八舞台，先用家屬身份收割悲傷、再要求其他家屬都閉嘴？她說，那時柯文哲稱「228傷害我祖父的生命，傷害我父親的人生，傷害我的感情，但有真相，才有原諒，有原諒，才有和解，有和解，才有和平」，柯彷彿一個受傷的家屬後代，呼籲社會正視歷史創傷，許多人被感動，甚至視其為轉型正義的代言人，沒想到現在更像是個政治渣男，如今，許多真相沒有被揭發，國民黨和蔣家後代都沒有具體說明，柯文哲卻為了蹭藍，而踐踏所有家屬的長痛，要大家遺忘和解，憑什麼呢？吳靜怡指出，從二二八的家屬後代，轉型為踩著飛輪收錢的政治人物，一日北高就像是柯文哲嫌犯展示其電子腳鐐，巴不得驕傲告訴全台灣的人，只有柯文哲在市長室騎著飛輪就會出現300萬，「只要你願意選擇遺忘、背叛家族，國民黨還會幫你喊幾句清清白白呢！」「當年哭二二八，是為了選票；如今哭貪汙，是為了不該收的鈔票！」吳靜怡直言，被害者家屬不需要柯文哲的情緒指令，真正該被認真對待的，永遠是受難者與家屬的痛、社會對真相與責任的追問，「文哲不怕丟臉騎著象徵貪污的飛輪，沒關係，但同時，麻煩，請你閉嘴！」