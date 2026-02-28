我是廣告 請繼續往下閱讀

今日上午重點壅塞路段為國 1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

今（28）天是228連假第二天，凌晨就出現出遊車潮，高公局指出，今日0至5時平均交通量為4.8百萬車公里，為平日年平均之1.2倍；預估今日交通量為107百萬車公里，而上午預判將有8個重點路段恐壅塞，建議國5南向用路人建議於17時後出發；西部國道北向建議南部地區於9時前出發，節省寶貴時間。今日0至5時平均交通量為4.8百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）之1.2倍；預估今日交通量為107百萬車公里。高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，建議另高公局與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。