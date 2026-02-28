我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣太保市發生一起令人心碎的溺水意外！一名5歲男童27日傍晚在北港路二段嘉南大圳旁玩耍時，卻不小心跌入水流湍急的水圳中，8歲哥哥目睹過程卻來不及救援，趕緊尋求幫助。警消獲報後緊急動員搜尋，歷經4個多小時，稍晚在下游處尋獲男童，已無生命跡象，家屬悲痛欲絕。事故發生於傍晚5時39分許，地點在嘉太加油站後方水圳。當時兄弟倆在水圳旁嬉戲，弟弟疑似失足落水，隨即被急流沖走。嘉義縣消防局接獲通報後，立即派遣人車前往，動員多名搜救人員，並出動橡皮艇、架設探照燈展開岸際及水面搜尋。由於事發時天色漸暗，加上水流湍急、水溫偏低，增加搜救困難。晚間9時40分許，搜救人員在新港鄉月眉段、台塑中洋子廠6號出口附近發現男童身影，打撈上岸時已明顯無呼吸心跳，家屬聞訊趕抵現場，悲痛確認身分。嘉義縣警察局民雄分局已完成初步採證與筆錄，後續將報請嘉義地檢署檢察官相驗，釐清詳細死因。消防單位也提醒，連假期間民眾前往水域活動，務必提高警覺，避免孩童單獨靠近水邊，以防憾事再發生。