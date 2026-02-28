今（28）日連假第二天受到華南水氣東移及東北季風影響，氣象專家林得恩提醒，全台都有降雨機會，且北台灣及宜蘭地區偏涼，整體的降雨強度會以陣（小）雨型態出現。要注意是開工日有鋒面通過北部，下周一、下周二為天氣最差的時刻，下周二在北部及西部地區可能有局部雷雨及較大雨勢發生機會，外出請記得攜帶雨具及留意天氣變化情形。
228連假天氣：今全台有雨、溫度下降！周日中部轉晴回溫
林得恩預報指出，今日天氣受東北季風及華南雲雨帶接力東移影響，北臺灣及宜蘭地區溫度明顯下降，整日溫度都在攝氏16至21度之間；而，中南部及花東地區早晚也轉偏涼，低溫降到攝氏18至21度，白天高溫仍可來到攝氏24至28度。至於，降雨部份，臺灣各地雲量增多，環境不穩定度增大，發生局部短暫雨機會同時也增高，不過，整體的降雨強度會以陣（小）雨型態出現。
氣象粉專「天氣風險」分析師黃國致提到，周日東北季風將減弱，除中部以北、東半部及恆春半島多雲到陰仍有局部短暫陣雨外，南部平地逐漸轉為多雲天氣，但山區仍偶有零星降雨發生。各地氣溫回升，北部及東北部高溫可回升到25至27度左右，中南部仍維持早晚偏涼日間溫暖偏熱的型態。
開工日鋒面襲台！北部、西半部周二有大雨
黃國致表示，下周一、下周二先是一鋒面系統通過臺灣北部，隨後東北季風再度增強，由北至南轉為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，其中下週二在北部及西部地區可能有局部雷雨及較大雨勢發生機會，外出請記得攜帶雨具及留意天氣變化情形。
受冷空氣與陰雨天氣影響，各地氣溫下降，北部及東北部高溫降至17至19度，低溫15至16度，整體降溫較明顯；中部高溫降至21至22度，低溫16、17度；南部高溫降至24至26度，低溫17至19度，受影響程度相對較小。
降雨週三趨緩！下周五前仍要留意短暫雨
下周三至下周五受東北季風影響，其中下週三、四華南水氣仍有移出情形，北部、西半部及東部仍局部有短暫陣雨發生機會；下週五水氣減少，除北部及東部迎風面地區局部有短暫雨外，其他地區天氣轉好。
氣溫方面中部以北感受仍偏涼，南部隨陽光逐漸露臉，高溫可回升至28、29度，但受輻射冷卻影響，西部清晨低溫約15至19度，溫差較大多留意。
資料來源：林老師氣象站臉書、天氣風險 WeatherRisk 臉書
