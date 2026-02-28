2026 世界棒球經典賽（WBC）即將開戰，餐飲業紛紛推限定餐應援，餐酒館「GUMGUM Beer & Wings」就表示，聯手進口最多日本和牛種類的肉品專家「和牛十圖」與米其林等級高品質蛋品指標「協興蛋業」，三方聯手推出超級創意應援料理「和牛抱蛋」，寓意球迷誓言要讓日本隊比賽「掛蛋」到終場，而中華隊完封勝（Shut-out Victory）。另外，摩斯漢堡也推出有著棒球外型的炸和牛棒球堡等限定餐點。
GUMGUM Beer & Wings表示，在棒球的世界裡，最令人熱血沸騰的莫過於「完封勝」，代表我方防守滴水不漏，讓對手得分欄永遠停留在「0」，這次三個品牌聯名推出的「和牛抱蛋」，正是取其「中華隊完封」之意。
「和牛抱蛋」外層裹覆金黃酥脆的麵包粉，裡頭是和牛十圖特選的日本黑毛和牛絞肉，肉質鮮嫩多汁，最中心是由協興蛋業嚴選的米其林餐廳都選用的生食級放牧土雞蛋，整個餐點極富層次。
而這顆「和牛抱蛋」將盛裝在「炸洋蔥花」之上，業者強調，象徵著中華隊在各方應援下，將從預賽一路綻放、挺進決賽，成功「開花」前進東京巨蛋！
🟡「GUMGUM Beer & Wings」應援餐一覽
▪️ A首發應援單打餐：
售價：290元
餐點內容：全口味雞翅（4隻）、香蒜/松露薯條選一（1/2份）、無酒精調飲（紅茶/綠茶/奶茶/奶綠/西瓜青/蘋果青/鳳梨青），加 99 元升級啤酒（剛剛一號/季節限定）
▪️ B和牛抱蛋完封餐：
售價：480元
餐點內容：蘇格蘭蛋（和牛十圖 × 協興蛋業 聯名）、綻放洋蔥花 1 份
▪️ C滿壘大叔滿貫餐：
售價：980元
餐點內容：披薩全口味任選一、剛剛有三寶，贈送薯條（1/2份，香蒜/松露擇一)
摩斯漢堡推限定美食「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」 還送貼紙
另外，摩斯漢堡則是以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食，3月2日開賣，而MOS備受粉絲喜愛的「明太子薯條」也再次回歸菜單。搭配應援球賽新品上市，3月1日至3月17日止凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈MOS Friends棒球造型貼紙 1張，數量有限贈完為止。「炸和牛棒球堡」售價110元、「雙倍起司披薩熱狗堡」，售價120元。
MOS台北大巨蛋店也自2月25日起獨家開賣「可樂
zero」，單杯售價35元，早餐時段搭配套餐購買，享優惠價2 5元。搭配WBC時事，自3月2日起，凡點購「MOS應援餐」 即贈限量紀念棒球乙個(市價399元)，數量有限贈完為止。「M OS應援餐」售價315元，內含炸和牛棒球堡、摩斯雞塊、 月亮薯條、蒟蒻及可樂zero、可樂、雪碧飲品三選一。
資料來源：GUMGUM Beer & Wings、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
「和牛抱蛋」外層裹覆金黃酥脆的麵包粉，裡頭是和牛十圖特選的日本黑毛和牛絞肉，肉質鮮嫩多汁，最中心是由協興蛋業嚴選的米其林餐廳都選用的生食級放牧土雞蛋，整個餐點極富層次。
🟡「GUMGUM Beer & Wings」應援餐一覽
▪️ A首發應援單打餐：
售價：290元
餐點內容：全口味雞翅（4隻）、香蒜/松露薯條選一（1/2份）、無酒精調飲（紅茶/綠茶/奶茶/奶綠/西瓜青/蘋果青/鳳梨青），加 99 元升級啤酒（剛剛一號/季節限定）
▪️ B和牛抱蛋完封餐：
售價：480元
餐點內容：蘇格蘭蛋（和牛十圖 × 協興蛋業 聯名）、綻放洋蔥花 1 份
▪️ C滿壘大叔滿貫餐：
售價：980元
餐點內容：披薩全口味任選一、剛剛有三寶，贈送薯條（1/2份，香蒜/松露擇一)
摩斯漢堡推限定美食「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」 還送貼紙
另外，摩斯漢堡則是以棒球造型打造「炸和牛棒球堡」與「雙倍起司披薩熱狗堡」2款限定應援美食，3月2日開賣，而MOS備受粉絲喜愛的「明太子薯條」也再次回歸菜單。搭配應援球賽新品上市，3月1日至3月17日止凡購買「雙倍起司披薩熱狗堡」與「炸和牛棒球堡」指定套餐，或球賽應援多人點心組、米漢堡雙人餐等限定優惠，加碼贈MOS Friends棒球造型貼紙 1張，數量有限贈完為止。「炸和牛棒球堡」售價110元、「雙倍起司披薩熱狗堡」，售價120元。
MOS台北大巨蛋店也自2月25日起獨家開賣「可樂
資料來源：GUMGUM Beer & Wings、摩斯漢堡