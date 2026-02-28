228連假出門追雪啦！今（28）日，玉山氣象站自清晨7點10分開始降雪，且目前仍持續下雪中，截至上午10點雪深已經達到4公分，可以看出已有一層積雪。根據氣象署資料顯示，目前玉山溫度剩下1度，體感溫度零下2度。
冷氣團持續發威！玉山降雪近1小時
今（28）日華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，玉山自上午7點10分至上午10點，持續降雪近3小時，目前地面已被雪完全覆蓋，且持續下雪中，目前玉山溫度剩下1度，體感溫度零下2度。
氣象署表示，明（1日）以及下周二，若水氣搭配得宜3500公尺以上高山，仍有零星降雪機率。
天氣變化迅速！周日溫度短暫回升、開工日鋒面撲台
氣象署預報指出，明（1）日東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，南部平地為多雲。
下周一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；下周二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨。
資料來源：中央氣象署
