一架載有大量鈔票的運輸貨機，當地時間27日在玻利維亞的拉巴斯（La Paz）附近墜毀，還波及鄰近高速公路多輛汽車受損，已知至少15人死亡、數十人受傷。
根據《美聯社》報導，玻利維亞國防部長薩利納斯（Marcelo Salinas）表示，這架C-130運輸機當時正載著一批新印好的玻利維亞貨幣，原定降落在埃爾阿爾托機場（El Alto），不知何故卻偏離跑道，最終墜入附近的一片田野，機身隨後被火焰吞噬。
已知的傷亡人員中，尚未確定有哪些是事發時在飛機上，哪些是被波及的鄰近車輛駕駛，確切事故原因正在調查。
報導指出，不少人疑似在墜機現場撿拾散落的鈔票，而身穿防暴裝備的警察則試圖驅散人群。
玻利維亞央行行長埃斯皮諾薩（David Espinoza）透露，這些鈔票是從國外運抵的，但沒有具體說明究竟有多少錢，事發後埃爾阿爾托機場已暫時關閉。
原文連結：Cargo plane carrying money crashes near Bolivia’s capital, killing at least 15 people, official says
