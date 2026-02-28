46歲女星艾莉絲（曾莉婷）近年淡出螢光幕，2011年與日籍老公荒木留閃婚、生下女兒「梨梨」，2015年10月男方斷然割捨，艾莉絲2017年才公開離婚消息「我不再是當年的那個我了」；2017年艾莉絲再婚英國外交官馬培迪，再增添兒子「威廉弟」，目前一家四口定居英國倫敦，近日她於社群IG公開海灘美照，深V連身泳裝讓豐滿上圍一覽無遺，凍齡體態完全看不出是二寶媽，引發話題。
46歲艾莉絲嫁到英國9年！感性吐：不再是當年的我
現年46歲的艾莉絲，2017年與英國外交官馬培迪步入禮堂後，便帶著一雙兒女跨海移居倫敦，這9年來她完美適應異鄉步調，全心投入自創保養品牌，隨著營運步上軌道，她成功實現財富獨立，展現堅韌且自信的迷人光彩。
艾莉絲曾在社群分享一段8年前的影片，畫面中她抱著4歲女兒合唱生日歌，回首母女倆在巴黎四處打拚的挫折歷程，艾莉絲有感而發時光飛逝，工作與家庭突破發展，揮別過往嬌柔弱小的性格，「不再是當年的那個我了。」
艾莉絲這樣說，如今事業發展出自己的舞台，不僅是老公的全力支持，還有前夫的砥礪，「離婚後我開始認真工作，在工作上獲得極大的成就感，也開始努力存錢，當時我有一種莫名的感覺，這世上似乎只有事業不會背叛我。」
艾莉絲家庭美滿、經濟自主！體態逼人看不出2寶媽
除了事業得意，艾莉絲日前罕見公開海灘美照，穿著鮮紅連身泳裝，深V與交叉鏤空剪裁使得豐滿上圍一覽無遺，隨後換上兩截式漸層比基尼，大方秀出白皙美背與纖細水蛇腰，凍齡外表讓大批粉絲直呼：「看不出是二寶媽！」
艾莉絲維持體態並非易事，她曾透露懷第2胎時胖了10公斤，產後休養完，便循序漸進鍛鍊，從快走、瑜珈、飲食控管至每週至少3天運動，有氧、皮拉提斯及重訓均能提升肌肉量、身體代謝，艾莉絲樂在享受保持健康與身材。
🔺資料來源－
艾莉絲IG
