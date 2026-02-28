愛買海外網購的民眾注意！跨境網購新規定將於3月1日全面上路。財政部關務署表示，強制實施「EZ Way 預先確認委任」，未來網購包裹抵台，若未在易利委APP點選「申報相符」，將無法進行海關報關手續。這項網購海關新制除防堵詐騙包裹，也徹底改變通關流程。少這「1動作」不僅包裹卡海關拿不到，大家最在意的「網購平台預收關稅還會退嗎？」本文也將一併解答，快看教學提早因應！
【新舊差異】APP變雲朵隱藏？沒按確認包裹絕對卡關！
不少民眾疑惑：「我買酷澎或淘寶，雖然早就註冊過 EZ Way，但 APP 太久處於「卸載（Offload）」狀態，包裹還是照樣送上門啊，新制到底差在哪？」經常購買酷澎跨境的記者也遇到相同情形。
然而，這正是3/1新制上路後最大的改變！
• 過去（現行制度）： 海關多採「事後確認」或抽查。因為系統有您的實名資料，只要沒被抽到，海關通常會先放行貨物，讓您事後再補確認，所以 APP 沒開依然拿得到包裹。
• 3/1起（全面強制）： 改為嚴格的「事前確認」。包裹抵達台灣時，系統會直接將貨物「卡住」。必須等您打開 APP 點擊「申報相符」，海關才會開始受理報關。若您的 APP 處於解除安裝、隱藏狀態或關閉推播，您將收不到通知；只要您一天不按確認，包裹就會一直卡在海關，甚至面臨退運！
EZ Way 易利委 3步驟保權益
面對新規定，財政部提醒，只要把 APP 載回來並跟著以下3個簡單步驟，就能順利拿到戰利品：
1. 注意APP推播：下單後，請務必開啟並留意 EZ Way 的推播通知。
2. 仔細核對資訊：打開 APP，核對貨物的「品項」及「申報金額（含運費）」是否正確。
3. 點選確認結果：
• 確認無誤：點選「申報相符」，即可完成委任，貨物順利報關進口。
• 發現錯誤：若遭冒名或資訊有誤，點選「申報不符」，並立刻聯繫系統上的報關業者更正資訊。
防詐騙包裹，5大高風險商品最高罰15萬
除了記得按確認，海關也提醒民眾留意5類「高風險商品」：原木或乾枝製成的裝飾植物、生鮮農漁畜產品、管制品與仿冒品、活體動物及需正式報關的商品。若違規進口，不僅貨物會被沒收，最高還可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，切勿將自身帳號借予他人使用，以免承擔法律責任。
【EZ Way 易利委】官方載點
請檢查您的手機，若 APP 已被隱藏或刪除，請盡速重新下載並登入：
• Android 下載： 點此下載 （https://reurl.cc/Ep8yVv）
• iOS 下載： 點此下載（https://reurl.cc/ak0gxl ）
💡跨境網購「EZ Way 預先確認委任」常見問答 (FAQ)
Q1：發現申報資訊有誤，或沒買東西卻收到推播怎麼辦？
請先確認是否有親友用您的名字網購。若確定遭冒名或金額不符，請務必點選「申報不符」並聯繫報關業者釐清。這不會影響您未來的通關權益，海關會藉此對業者進行查核以保護您的個資。
Q2：點進「海關實名委任」卻查不到任何包裹資料？
這通常代表報關業者「還沒」向海關申報，或是業者申報的手機號碼與您註冊的不一致。建議先向網購平台或物流確認包裹是否已運抵台灣。
Q3：快遞貨物已經顯示清關2個星期了，為什麼還領不到貨？
如果 APP 通關流程顯示「出倉處理」，代表包裹已通過海關，進入「國內物流」階段。國內配送進度海關並未干涉，請直接向報關業者或國內超商/宅配物流查詢。
Q4：新制上路後，網購平台（如酷澎）預收的關稅是不是就不會退了？
請放心，退稅機制不變！ 3/1新制是為了「防冒名詐騙」，並未改變課稅標準（單筆逾2,000元或半年逾6次才需繳稅）。只要您沒踩到課稅門檻且未被海關抽驗到，您點選「申報相符」放行後，平台依然會將預收的關稅退還給您。但需特別注意，新制下「每一筆」都須確認，因此您半年內的「進口次數」將被系統精準計算，一旦超過6次，第7次起就一定會被課稅喔！
資料來源：財政部關務署
資料來源：財政部關務署