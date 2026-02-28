我是廣告 請繼續往下閱讀

KID開嗆坤達：不太會玩！《玩很大》場面尷尬

▲《綜藝玩很大》最新一集迎來主持人KID（林柏昇）的生日，全場同歡。（圖／綜藝玩很大提供）

▲KID於《綜藝玩很大》霸氣宣告：「這次都聽我的，我來玩出一朵花來！」（圖／綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》最新一集迎來主持人KID（林柏昇）的生日！製作單位特別將本次賽制直接命名為「都聽柏昇的」，KID回憶道坤達擔任小隊長四週年時也有這個賽制，直指對方「不太會玩」，同場來賓Vicky與黃小柔看不下去，直接向製作人抗議：「哪有權力那麼大的！」狂嗆火藥味與綜藝效果十足。為了給KID最頂級的壽星享受，邀請其他嘉賓Vicky、黃小柔、瑟七、篠崎泫、斐棋、慈妹化身啦啦隊應援為壽星跳生日舞，讓KID開心到忍不住大喊：「我出運了！」製作單位還將本次賽制直接命名為「都聽柏昇的」，讓KID至高無上的主導權，他回憶起坤達擔任小隊長四週年時也有這個賽制，直指坤達「不太會玩！」KID霸氣宣告：「這次都聽我的，我來玩出一朵花來！」直接將矛頭對準其他嘉賓，狂嗆火藥味與綜藝效果十足。如此誇張的高規格待遇，讓Vicky與黃小柔都看不下去，直接向製作人抗議：「哪有權力那麼大的！」這時，同場男星Toro則在一旁連忙出面替壽星緩頰解釋：「生日，就是這樣。」巧妙化解現尷尬的抗議。然而，壽星的好運似乎面臨考驗，在進行其他關卡「網美最懂拍」時，原本意氣風發的KID突然變得緊張，大喊：「是這個？那我要換人，基本上我全換掉！」面對戰局的變化，KID也忍不住自嘲：「壽星有些時候不是大好，就是大壞。」在隨後刺激的擲骰子環節中，緊張的氛圍更讓KID直呼有被嚇到的感覺！本週播出《綜藝玩很大》中視週六晚間10:00、三立都會台週日晚間8:00、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7:00。