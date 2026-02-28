2026世界棒球盛事將於3月5日正式開打，各飯店針對吃到飽餐廳也應援推出優惠活動。台北萬豪酒店表示，3月2日至4月30日，飯店內半自助式餐廳「Garden Kitchen」推出「主餐1+1」優惠，平日週一至週五午餐，雙人同行點選任一主餐，另一位只須點用自助美饌，就免費獲贈同等價值主餐1份，最高現賺1700元。「和逸飯店‧高雄中山館」即日起至3月31日於半自助式餐廳「Cozzi THE Roof餐廳」用餐，會員享有平日「四人同行一人免費」、「啤酒買一送一」。
台北萬豪酒店提到，將於3月2日至4月30日推出的「Garden Kitchen」的「主餐1+1」優惠，即是主餐買一送一，平日週一至週五午餐雙人同行點選任一主餐，另一位只須點用自助美饌，另一位將可免費享有同份主餐。
以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
Garden Kitchen自助吧5大主題 必吃菜：鹽烤挪威鮭魚、蝦蟹海鮮、夢幻甜點
台北萬豪酒店的Garden Kitchen於午間時段營業，自助吧主打五大主題區自助美饌，餐檯包含嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」，還有現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖、哈根達斯冰淇淋等。
活動期間加購主餐如爐烤松露醬奶油龍蝦、爐烤羊排、香煎功夫鴨腿、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。雙人分享餐之主餐品項則不適用於此優惠方案。
大廳酒吧推香檳、紅白酒買一送一
另外，台北萬豪酒店的「大廳酒吧Lobby Lounge」也有新活動，推出「暢飲歡樂時光」優惠，自3月5日至8月31日，不限平假日，每日指定時段享指定生啤酒無限暢飲，以及精選香檳、紅白酒買一送一。
和逸飯店‧高雄中山館推四人同行一人免費、三人同行85折優惠，平日午、晚餐都有
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 平日四人同行一人免費 啤酒買一送一
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%。主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。此外，活動期間還推出凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。
資訊來源：台北萬豪酒店、和逸飯店‧高雄中山館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
以每份2980元+10%的「爐烤松露醬奶油龍蝦」為例，另一位僅需點自助美饌1280元+10%，即可兩人都享用同款主餐各1份，並再加上自助吧菜色吃到飽，等於直接現賺1700元。
Garden Kitchen自助吧5大主題 必吃菜：鹽烤挪威鮭魚、蝦蟹海鮮、夢幻甜點
台北萬豪酒店的Garden Kitchen於午間時段營業，自助吧主打五大主題區自助美饌，餐檯包含嚴選時令澎湃海味「極鮮海物Bar」，還有現點現做「熱享美饌區」供應鹽烤挪威鮭魚、現烤維吉尼亞火腿、主廚特製湯品等豐盛料理，以及「國宴主廚」精心設計中式料理。還有特選LED燈無農藥種植蔬菜「繽紛鮮蔬沙拉區」以及台北萬豪點心房每日特製「夢幻甜點檯」無限量供應精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖、哈根達斯冰淇淋等。
活動期間加購主餐如爐烤松露醬奶油龍蝦、爐烤羊排、香煎功夫鴨腿、日本F1和牛紐約客等自選主餐，皆享有買一送一優惠。雙人分享餐之主餐品項則不適用於此優惠方案。
大廳酒吧推香檳、紅白酒買一送一
另外，台北萬豪酒店的「大廳酒吧Lobby Lounge」也有新活動，推出「暢飲歡樂時光」優惠，自3月5日至8月31日，不限平假日，每日指定時段享指定生啤酒無限暢飲，以及精選香檳、紅白酒買一送一。
和逸飯店‧高雄中山館推四人同行一人免費、三人同行85折優惠，平日午、晚餐都有
「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。
Cozzi THE Roof 平日四人同行一人免費 啤酒買一送一
Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%。主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。此外，活動期間還推出凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。
資訊來源：台北萬豪酒店、和逸飯店‧高雄中山館
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！