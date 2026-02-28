Netflix最新燒腦神劇《莎拉的真偽人生》由韓國女星申惠善與男神李浚赫主演，上線短短3天就創下380萬次觀看數，衝上Netflix全球Top 10非英語節目排行榜第3名。這部圍繞著精品展開的懸疑片，情節緊湊、結局翻轉再翻轉，讓許多觀眾大呼過癮。然而，劇中一幕關鍵的「檢體遺失」橋段，卻意外讓懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師「職業病發作」，忍不住發文要刑警不要放棄，還可以驗尿、切片來破案。
在《莎拉的真偽人生》劇情中，李浚赫飾演的重案組組長朴霧炅準備祭出王牌，派人前往醫院調取金莎拉過去捐贈腎臟給會長「洪誠信」時留下的血液樣本，企圖透過DNA比對來證明金莎拉並非「金美靜」。沒想到血液檢體早已不翼而飛，讓金莎拉得意地展開下一步布局。
看到這段令觀眾如鯁在喉的橋段，泌尿科呂謹亨醫師卻職業病發作，從專業角度看出了破綻，指出刑警其實還有兩招可以取得莎拉金的DNA：
辦法一：檢驗受贈者的尿液
呂醫師解釋，因為洪誠信體內的腎臟是莎拉金捐贈的，所以他的尿液裡絕對會有莎拉金的DNA。在醫學上，這種現象被稱為「供體來源游離 DNA」（dd-cfDNA）。由於移植後的腎臟是由捐贈者的細胞組成，在正常的生理代謝過程中，腎臟實質細胞（如腎小管上皮細胞）會自然凋亡或受損脫落進入尿液中；同時，當這些細胞破裂，DNA片段也會釋放進尿液裡，因此驗尿是最直接的突破口。
辦法二：進行腎臟細針穿刺切片
除了驗尿，呂醫師表示也可以找洪誠信做「腎臟細針切片」，直接從腎臟提取組織，同樣能證明這顆腎臟是金莎拉的。呂醫師補充，在臨床實務上，若腎移植病患的腎臟功能出現變化、尿量減少或感染時，醫師本來就可能安排腎臟切片來判斷問題並決定後續治療。
不過，呂醫師也笑稱，考量到劇中的感情線發展，洪誠信可能因為愛上了莎拉金，而強烈拒絕接受侵入性的切片檢查，因此「設法取得洪誠信的尿液來化驗」還是比較可行的方法。儘管以醫師的視角來看，這段劇情在醫學邏輯上留有一絲小缺憾，但呂醫師仍大讚《莎拉的真偽人生》充滿詭辯又令人無力反駁，絕對是一部值得一看的好劇。
資料來源：懿安泌尿科診所院長呂謹亨醫師
