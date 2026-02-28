我是廣告 請繼續往下閱讀

存摺補登已變成上世紀的事？一堆人5年以上沒補登

好奇如果太久沒有去補登存摺的話，會不會有什麼影響？」

▲網友過年大掃除翻出多年未使用、沒有補登的存摺，好奇太久沒有補登存摺會不會怎麼樣，引起廣大迴響。

存摺超久沒補登會怎樣？銀行、郵局正確答案公布

先說結論，存摺太久沒補登「並不會怎麼樣」

如果存簿帳戶未登摺筆數累積達到100筆，將會自動合併為「1筆彙總登摺」資料

▲存摺太久沒有補登不會怎麼樣，但不管是郵局還是銀行，都有所謂「合併補登」的制度，像是每100筆濃縮成1筆的等。

像是台灣銀行就是104筆會濃縮成一筆、合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行都是100筆，土地銀行則最多，要累計1000筆記錄還會濃縮成一筆

申請相關資料都要付出手續費，按照期限有不同的費用要支出。

存摺沒補登不會怎樣幹嘛刷？法律上憑證不可取代地位

這是因為存摺當中的「交易紀錄」在法律上具有高度效力且不可取代的地位

▲補登存摺，其交易明細資料在法律上有不可取代的高效力，像是辦理高額貸款、出國簽證、政府補助等資格審核，都會需要用到，如果濃縮補登，到時要用就必須向金融機構申請調閱，還要付手續費。

以郵局來說，6個月內50元、超過6個月100元，歷史交易檔調閱期限最長為15年

還是建議民眾保持定期刷存摺習慣，頻率也不用高，只要每季（三個月）一次即可囉！