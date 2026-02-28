網銀APP現今非常好用，轉帳等功能都非常齊全，然而你是否懷念過去都會拿存摺去銀行、郵局補登的時候呢？近日有網友討論，「存摺太久沒有刷會怎樣嗎？現在不是都用網銀APP了」貼文引爆廣大迴響，許多人表示自己都超過5年沒有補登存摺，也好奇答案。其實根據銀行、郵局的說明，許久沒有補登存摺並不會怎麼樣，只是當數量累積到超過100筆時就會直接變成1筆補登，但民眾日常生活偶爾還是會在關鍵時刻需要「存摺交易明細」當作證明，在法律效力上有不可取代的地位，像是高額貸款、申請各國簽證、法律訴訟問題、申請政府補助等。
存摺補登已變成上世紀的事？一堆人5年以上沒補登
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「過年的時候大掃除，翻到銀行跟郵局的存摺，打開一看竟然已經6年沒有補登過，現在大家不是都用網銀APP了嗎？好奇如果太久沒有去補登存摺的話，會不會有什麼影響？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也是大掃除翻到，7年沒補登」、「好懷念以前每個月都會去補登存摺的時光哈哈哈，現在有網銀超過5年沒有補登了」、「5年以上沒有補登+1，應該是沒影響啦」、「補登存摺不是已經是上個世紀的事情了嗎？」也有人提到：「不會怎樣，太久沒補登拿去就只會100筆變成1筆」、「就是去補登時會數筆合登，去年去銀行有補過，100筆變成1筆，但行員說日後需要詳細明細的話要臨櫃申請，會收手續費」。
存摺超久沒補登會怎樣？銀行、郵局正確答案公布
先說結論，存摺太久沒補登「並不會怎麼樣」，根據中華郵政官網上「存簿儲金業務介紹專區」說明，配合減少臨櫃登摺、無紙政策以及換簿作業時間，如果存簿帳戶未登摺筆數累積達到100筆，將會自動合併為「1筆彙總登摺」資料，如果要查詢彙整登摺的交易詳情，可以到網路郵局、網路ATM或者郵局臨櫃辦理。
至於銀行的話，就要看各家銀行的規定，像是台灣銀行就是104筆會濃縮成一筆、合作金庫、彰化銀行、兆豐銀行都是100筆，土地銀行則最多，要累計1000筆記錄還會濃縮成一筆，同樣民眾如果要調閱濃縮登摺的交易詳情，依舊要自己去銀行臨櫃提出申請。然而不管是郵局還是銀行，申請相關資料都要付出手續費，按照期限有不同的費用要支出。
存摺沒補登不會怎樣幹嘛刷？法律上憑證不可取代地位
那很多人會困惑，既然存摺沒有補登不會怎樣，幹嘛還要偶爾去刷簿子？這是因為存摺當中的「交易紀錄」在法律上具有高度效力且不可取代的地位，當你要向第三方機構證明你的財務狀況、收入穩定性、資金去向時，補登後的完整存摺細項是認可度最高的憑證，像是申請各類高額貸款如房貸、車貸；申請各國簽證如出國留學、旅遊、移民；另外還包括「法律訴訟或財產糾紛證明」、「申請政府補助或特定資格審查」、「公司報帳或會計審核」等。
雖然被濃縮補登資料可以到臨櫃申請調閱細項，但花費時間也要花錢，以郵局來說，6個月內50元、超過6個月100元，歷史交易檔調閱期限最長為15年；銀行則看各家規定，台灣銀行官網就表示，列印15年內往來明細資料，頁數少於20頁者每份100元，大於20頁者，每增加1頁多收5元；超過15年往來明細資料，頁數少於20頁者每份200元，大於20頁者，每增加1頁多收10元。
《NOWNEWS》記者也實際翻出存摺，發現郵局已經3年未補登、銀行更是8年沒補登，只能說除非你很確定你這輩子不會出國、申請高額貸款，或者不嫌到時要申請資料很麻煩的話，還是建議民眾保持定期刷存摺習慣，頻率也不用高，只要每季（三個月）一次即可囉！
資料來源：中華郵政官網、台灣銀行官網
