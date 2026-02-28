我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Nako被身邊的人說瘦下來會很像土屋太鳳（如圖）。（圖／IG@taotsuchiya_official）

▲Nako減肥前後差距超大。（圖／IG@nakodayon）

「妳瘦下一定會很像土屋太鳳！」日本一名女學生Nako，因為被身邊的人這樣稱讚後下定決心減肥，她耗時五年成功減去25公斤，從70 公斤的圓潤身形，蛻變為體重45公斤的窈窕美女模樣，前後對比震撼無數網友。Nako分享自己在高中時期雖然身形圓潤，卻有人稱讚她五官清秀、眼神有神，甚至直言「瘦下來後一定會像女星土屋太鳳」，這句無心的評語，意外成為她踏上瘦身之路的最大動力，她坦言，減重並非一瞬間就能達成，而是花費整整5年時間，透過飲食管理與規律運動慢慢調整體態，同時，她也鑽研臉部按摩技巧，尤其主打「整容級」小臉按摩法，強調透過長期保養與手法改善輪廓線條。成功瘦身後，Nako的五官更顯立體，整體氣質轉為冷艷清新，她笑稱，實際上瘦下來後並不像土屋太鳳，反而在嘗試短髮造型與妝容風格後，找到屬於自己的辨識度，這份自信，也成為她轉型為美妝創作者的重要契機，她公開的瘦身前後對比影片在網路上掀起熱議，累計吸引超過2464萬人次點閱，不少網友直呼「根本像換了一個人」。蛻變後的Nako在大學時期積極參與選美活動，成功奪得2022年「筑波大學校花」頭銜，並在2023年全國大學生選美賽中榮獲亞軍，逐步打開知名度，現在的她不僅是美妝部落客，也以「小臉美容專家」自居，經常在社群平台分享保養與妝容技巧，鼓勵粉絲透過自律與努力，遇見更理想的自己。從素人學生到校花亞軍，再到擁有高人氣的美妝KOL，Nako的故事持續在網路上發酵。無論外界如何評價，她用多年時間完成的自我蛻變，已成為許多粉絲眼中的勵志象徵。