本土劇女王陳珮騏罕見地在Threads發文，談論228歷史，並要年輕人多關心歷史。

228和平紀念日到來。本土劇女神陳珮騏今（28）日Threads發下長文。她表示，自己一直被旁人要求不可以發政治文，導致越來越不敢為相關議題發聲，但面對這個沉重的日子，她決定不再噤聲，直言「228不是用來慶祝或爽放假的」，更語重心長地向年輕世代喊話：「說不碰政治，並不會顯得比較清流。」陳珮騏在貼文中表示，自己清楚發這類文章容易引發非同溫層的謾罵，甚至看到影子就開槍，但她仍期盼能藉此讓不同立場的人打開心房。她強調，228是一個需要懷著嚴肅心情度過的一天，就像清明節一樣，不該被輕易對待或狂歡度過。談到這段歷史，陳珮騏認為，了解過去絕對不是為了撕裂族群。她指出，當年的悲劇不能歸咎於特定血統或種族的錯，而是當權者的獨裁暴政，例如在白色恐怖時期，同樣有許多外省族群遭到殘害。她感嘆，無論是台派或中華民國派、藍綠政黨的支持者，大家一輩子都生活在這個島嶼上，大多數人沒有能力移民、也沒有退路，理當彼此尊重、理解，並共同守護家園。針對許多年輕人常以不碰政治自居，陳珮騏也直球回應。她提醒，年輕人現在所享受的歲月靜好與民主自由，皆是先人流血成河、負重前行換來的。「我知道這也不能怪你們，因為你們出生的時候，台灣民主已經有了一定程度的穩定。」但她呼籲年輕世代，與其對政治冷漠，不如善用追星、做報告的能力與網路資源，了解台灣真實的歷史。陳珮騏表示，了解歷史不是只聽單方說法，而是參考各方見解後自己做出判斷，「判斷後不是要教你們仇恨，而是擁抱我們的過去，療傷彼此，然後守護我們自己的國家。」她說，愛國永遠是對的事，因為這裡是我們的根，「不論您與家人是什麼政治立場，我們都應該愛台灣。」