國民黨今（28）日公布宜蘭縣長初選民調，由不分區立委吳宗憲擊敗宜蘭縣議會議長張聖德，吳宗憲將代表國民黨參選2026宜蘭縣長，力保守住執政的宜蘭縣。吳宗憲表示，他將以最快的時間拜會民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌，商討藍白合作，希望這次選舉讓宜蘭被全台灣看見。國民黨今日上午在國民黨中央黨部公布宜蘭縣長初選民調，由秘書長李乾龍宣布吳宗憲以些微差距勝出，張聖德與吳宗憲都同意不公布民調數據結果。吳宗憲表示，其實他心裡對於一些事情有他的堅持，其實在這段時間裡面，他跟張聖德一直保持著良好的關係，甚至到昨天民調結束之後，他們兩個也通了電話，其實是互相跟對方說辛苦，這是他們兩個的君子之爭。吳宗憲說，一直以來，他覺得台灣人本來很純樸善良，但是因為政治，因為選舉把我們割裂的太嚴重，所以如果你認為世界很大，其實台灣很小，如果你認為台灣很大，其實宜蘭很小，如果你認為宜蘭很大，其實他跟張聖德之間距離也很小，為什麼我們要在這麼小的地方去拼個你死我活，而不是去跟世界去跟他們拼，這也是一直以來一直希望在這塊土地就是一個和諧、 一個選賢與能的這個概念，希望大家能夠和平、能夠團結，這樣台灣才有出路。吳宗憲表示，他從一開始就堅持一個點，不管客觀、環境怎麼樣，或客觀上發生了什麼事，他不攻擊競選對手，因為他是我的戰友，他也一直認同張聖德講的那一句話，「我們是戰友，我們不是競爭對手，我們只是競爭而已，但是我們不是敵人，我們不是一定要平的，你死我活的競爭對手。」吳宗憲指出，接下來的日子裡面，其實張聖德的所有政見跟想法，他們就是融合在一起一起，團結一起走，就是一起互助合作走下去的夥伴，在接下來的日子裡面，他也會以最快的時間去拜會他的好朋友陳琬惠，以及另外一位更好的朋友黃國昌，接下來就是在國民黨的指導之下，盡快完成在野的合作藍白合。吳宗憲說，希望這一次的選舉，讓宜蘭被選台灣人看見，讓大家知道宜蘭可以打出一個模範典範、不互潑髒水的初選，也要讓宜蘭變成是全國藍白合的一個典範，他覺得台灣需要的是團結是割裂，而不是用謊言來製造彼此的仇恨是他從政的理念。吳宗憲表示，很多人都問他從政理念到到底是什麼，他今天從政時間不長，大概只有兩年，但他常常告訴別人心中對於從政就是禮運大同篇的那四句話，「老有所終、壯有所用、幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，他希望讓老人能夠得到最好的照顧，希望讓年輕人能有工作、能安居樂業，小朋友能受到最好的教育、最好的營養，讓弱勢團體都能夠得到大家的照顧，吳宗憲強調，他的理想就是利他兩字，簡化來說就是利他的，這是他一直以來的從政的概念，也會把它落實。接下來他會勤跑基層，走入市場，走入人群、走入廟宇，要讓大家知道其實宜蘭是一個更好的地方，在現在國家重押高科技產業，雖然造成國內的GDP非常的高、國內經濟成長率非常的高，但是犧牲了傳統產業跟觀光業，但是很不幸的這兩個東西都是宜蘭賴在維生的東西，這兩個東西都是國家拋棄了，所以接下來，他希望能夠把這個這一塊補起來，讓宜蘭人過的更好。