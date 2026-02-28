我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（28）日公布2026宜蘭縣長初選民調，由不分區立委吳宗憲擊敗宜蘭縣議會議長張聖德，吳宗憲將代表國民黨參選2026宜蘭縣長。吳宗憲表示，他將儘速與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨主席黃國昌見面，商討藍白合作。國民黨秘書長李乾龍表示，下週一（3月2日），兩黨將召開會前會，討論相關合作事宜。吳宗憲說，他會以最快的時間去拜會他的好朋友陳琬惠，以及另外一位更好的朋友黃國昌，接下來就是在國民黨的指導之下，盡快完成在野的合作藍白合。李乾龍則表示，下禮拜一也就是3月2日，兩黨將召開會前會，討論相關合作事宜，做了一些細節出來以後，再來向大家報告。因為這牽涉到全台各地方的藍白合。除了藍白合議題備受關注，國民黨的新竹縣長初選、台中市長初選的結果，何時出爐？李乾龍說，新竹縣已經照他們初選制度走，預計三月底會完成，台中這裡達成共識，三月底黨內初選也會完成。