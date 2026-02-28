我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽(WBC)戰火即將點燃，中華隊「Team Taiwan」大軍今（28）日搭乘包機直飛日本，特派記者已在宮崎機場接機現場待命。稍早在台灣舉辦的送機儀式中，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別感謝政府及民間企業的傾力相助，更引用唐詩展現破釜沉舟的決心，期許國手們能一路過關斬將，目標直指3月中旬在美國邁阿密的最終決戰。為了讓選手以最完美的狀態迎戰，後勤支援成為本屆賽事的最大後盾。蔡其昌在致詞中特別點名感謝中華航空董事長高星潢及總經理的全力相挺。蔡其昌透露，若依照一般民航路線飛往福岡，選手下機後還必須額外承受長達3小時的地獄車程才能抵達宮崎訓練基地，這對短期高強度賽事而言是極大的體力消耗。如今透過華航專機直飛宮崎，不僅提供最舒適的休息空間，更讓球員能以「體力滿格」的最佳狀態直接投入終極特訓。面對即將到來的強勁對手，蔡其昌感性表示，目前中華隊面臨「強敵環伺、困難重重」的局面，這讓他腦中不禁浮現唐朝詩人王昌齡的戰場名句：「黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還」。他強調，選手們從1個多月前就提早展開高強度集訓，在職棒賽季正式開始前就已將狀態拉升至巔峰。「球是圓的，勝負雖難料，但我們帶著全台灣人的祝福。」蔡其昌信心十足地表示，全隊已經凝聚高度共識，每位球員都展現了極度強烈的拚勁與求勝慾望。致詞最後，蔡其昌更帶動全場氣氛，將目光鎖定在3月5日開打的東京巨蛋賽事。他霸氣宣告，若能在預賽成功突圍奪下前2名，中華隊將直接啟程飛往美國邁阿密參加四強決賽，蔡其昌也分享了一個幕後花絮，雖然華航已經貼心準備好從日本回台灣的飛機，但高董事長特別交代「那一班先不要坐」，因為全台灣人民都期盼著中華隊能一路挺進美國。隨後，蔡其昌帶領現場高喊「Team Taiwan」，在震耳欲聾的歡呼聲中為國家隊壯行。