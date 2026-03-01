居家空間越來越小，許多家電也跟著「多功能化」，其中廚房家電「水波爐」，憑藉著1機多用的優勢，成為許多人心中的夢想廚房家電。不過水波爐價格通常較高，一台水波爐就可能要價上萬元、甚至接近4萬元高價，究竟水波爐好不好用？有什麼優缺點？原理是什麼？《NOWNEWS今日新聞》一次整理，讓讀者評估自身需求，決定要不要購入水波爐。
本文重點摘要
水波爐是什麼？
水波爐運作原理
水波爐優點
水波爐缺點
水波爐使用注意事項
水波爐好用嗎？
水波爐品牌推薦
水波爐是什麼？
水波爐是一種多功能廚房家電，不僅有微波功能，還有蒸、烤、燉煮等烹調方式，產品名稱有「蒸氣烘烤微波爐」、「過熱水蒸氣烘烤微波爐」等，而水波爐最早是日本電子產品公司夏普（Sharp）製造出來的，夏普也將「水波爐」申請專利商標，所以其實只有夏普的水波爐才能稱為「水波爐」，其他類似商品只能使用不同的名稱販賣商品。
水波爐運作原理
根據經濟部標準檢驗局表示，水波爐再蒸煮功能上，可把蒸氣溫度調控在100度到340度，讓水波爐有更多元的烹調模式，尤其蒸氣設定在300度以上輸出時，這種過熱蒸汽不僅可以穿透食材內部蒸煮，還可以燒烤食材表面，實現蒸煮、烘烤一體的特點；另外，水波爐也有加入微波爐磁控管、電熱管烘烤等設計，讓水波爐擁有過熱水蒸氣、水蒸氣蒸煮、烘烤、燒烤、微波等多元烹調模式。
水波爐優點
1、1機抵多機：水波爐最大的優點就是多種料理功能聚集在一機上，對於小宅來說，相當節省空間，不用在狹小的廚房擺放微波爐、烤箱、蒸鍋等電器，只要準備一台水波爐就好了。
2、內建多種食譜：部分水波爐內建多種食譜可料理，讓料理小白照著做，就能做出美味料理。
3、料理相對健康：使用過熱水蒸氣可減少食物中多餘的油脂、鹽分，並且保留水分與營養。
水波爐缺點
1、價格太高：價格一直是水波爐最大的痛點，一台水波爐動輒上萬元，如果分開購買1台微波爐、1台烤箱，可能還比買1台水波爐便宜。
2、功能複雜：水波爐功能多元，有時也會讓民眾難以上手，不知道要使用哪一種功能料理食物，最後水波爐可能就只剩下微波功能。
3、微波功能有限制：若是先用蒸煮、燒烤等其他功能，爐內溫度太高就無法微波，料理前要先想好烹調順序。
4、體積太大：水波爐體積龐大，而且很有重量，如果要擺放水波爐，最好在裝潢時就提前規劃。
5、料理速度慢：水波爐烹調時，要先產生蒸氣，因此烹調時間都比其他專用的電器久。
水波爐使用注意事項
1、使用前記得先空燒，去除水波爐內異味。
2、水箱位置及用水要注意，水波爐幾乎每次使用，都要在水箱中添加飲用軟水，若是水箱前方有物品擋住，就沒辦法把水箱抽出；水箱內也只能加飲用軟水，以免雜質沉澱，形成水垢等阻塞管路，每個月要定期在水箱內加入檸檬酸水清潔。
3、爐內要定期清潔才能延長水波爐使用壽命，如果是天天使用水波爐，建議2到3天使用水波爐的爐內清潔功能，等到爐內溫度降低後，再用乾淨的濕布擦拭。
4、使用微波功能時要注意，千萬不能把金屬器具放進去微波，以免爆炸；使用蒸煮、烤炸等功能，則要注意物品的耐熱溫度。
水波爐好用嗎？
《NOWNEWS今日新聞》記者家中就有一台夏普水波爐，早上時可以先把饅頭、包子、薯餅或吐司等早餐放進水波爐蒸烤，再去刷牙、洗臉、上廁所等，等全部用好，差不多就可以吃早餐了，中午微波便當、晚上解凍食材、做蒸蛋、紙包鮭魚等料理，都很方便。不過有時候爐內食物的味道會很重，需要使用爐內清潔2～3次，才能去除，烤炸功能雖然沒有那麼油，不過就少了油炸時超級酥脆的感覺，最後就是價格滿高的，一台旗艦機款要價3萬8000多元，需要考慮一下。
建議可以思考平常會不會下廚，經常料理的菜餚會不會使用到水波爐，以及擺放水波爐的空間是否足夠，通常要買，最好買到容量30L的水波爐，可使用的空間較大。
水波爐品牌推薦
夏普
身為「水波爐」始祖的夏普，高階機型自動智慧烹調功能受到不少好評，不僅可以用來做日常料理，還能烤麵包、做甜點等，網路上有許多食譜可參考。缺點就是價格高，功能雖然多，但是蒸、烤、氣炸功能，還是比專用的電鍋、烤箱、氣炸鍋差一點。
日立
日立的水波爐有W Scan雙感測技術，偵測食材重量和溫度，自動設定加熱時間，不過若是頻繁烹調含油量較高的食物，要勤做清潔維護，以免殘留異味，部分高階機種價格較高。
國際牌
大部分網友認為國際牌（Panasonic）的水波爐CP值很高，相當耐用，其紅外線感應器能自動偵測食材溫度，精準控制加熱時間與力道，避免過熟；頂部有全平面燒烤加上旋風微波技術，料理不用翻面也能達到酥脆口感。不過水波爐機身較大，又需要散熱空間，要提前做好規劃。
資料來源：經濟部標準檢驗局、夏普、日立、國際牌
