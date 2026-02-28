我是廣告 請繼續往下閱讀

有媒體報導，中油前年10月攜中研院舉行宜蘭員山1號井啟用典禮，啟動深層地熱探勘，不料挖了一年多來到4000公尺深，卻發現溫度不高不符發電效益，市場認為「探勘不力」。對此，中油今（28）日澄清，深層地熱探勘具高度不確性，而員山1號井屬於探勘井，雖未達商業發電溫度門檻，但後續鑽井選址與工程設計提供珍貴參考。媒體報導指出，中油攜手中研院盛大舉行宜蘭員山1號井啟用典禮，宣示是全台首個深層地熱探勘行動，目標2030年建置深層地熱發電廠，不料挖了1年多來到4000公尺深，卻發現溫度不高不符發電效益，中油決定放棄改為監測井。台灣一直被說有豐富地熱發電潛力，經濟部地礦中心評估深度3公里以內的淺層地熱蘊藏量僅1GW（百萬瓩），但3公里以上的深層地熱，則高達40GW，因此政府目標是往更深地殼探熱。中油員山1號井啟用，當時氣氛一片樂觀，不料一年多後卻遇到挫折。中油董事長方振仁坦言，員山1號井鑽到4000公尺後，發現地熱溫度不如預期，大概僅140度左右，公司評估做地熱發電效益不高，目前已改成監測井。針對此事，中油今日駁斥，媒體報導探勘不力非屬事實，中油澄清，深層地熱探勘具高度不確性，需透過探勘、佐證後才會進入開發階段。員山1號井屬於探勘井，雖未達商業發電溫度門檻，惟取得珍貴探勘資料，為後續鑽井選址與工程設計之參考依據。此外，報導也透露，宜蘭員山深層地熱井挖了年餘結果「不如預期」，加上其他地熱案場進度也延遲，讓經濟部大為不滿。去年要求中油檢討，最後負責的探採事業部執行長湯守立遭到開鍘，調離主管職。中油強調，內部主管職務調整為正常之輪調，並無報載所稱針對特定探勘計畫及撤換相關主管情事。