不少上班族每天一早需要靠咖啡來開機醒腦，根據統計，台灣人每年每人可以喝掉177杯咖啡，黑金商機年產值上看800億元。過去電視廣告常有「喝咖啡、吃甜食讓你胃食道逆流」的洗腦台詞，但有醫師為咖啡平反指出，咖啡和胃食道逆流的關聯性其實並不明顯，反而是高油的甜食、巧克力或是咖啡裡面的奶比較容易引起胃食道逆流。更有最新國外大型研究指出，適量飲用咖啡竟能讓失智風險大幅下降18%。
咖啡被冤枉了！胃食道逆流真兇其實是高油甜食
「一葉草的白袍手札」頻道葉宗儒醫師引述美國腸胃科醫學會2022的指引表示，咖啡和胃食道逆流的關聯性其實並不明顯，反而是高油的甜食、巧克力或是咖啡裡面的奶比較容易引起胃食道逆流。研究更顯示，長期喝咖啡不但能降低心肌梗塞、中風等心血管疾病發生率，還能降低帕金森氏症甚至憂鬱症的發生機率。
防失智神助攻！研究曝「最佳杯數」與「黃金飲用時間」 除了保護心血管，咖啡對大腦也有驚人好處。林口長庚醫院婦產部副主任梁景忠引用美國醫學期刊《JAMA》長達36年、追蹤超過13萬人的大型研究指出，每天喝2到3杯含咖啡因咖啡的人，失智症風險可降低18％。如果不喝咖啡，每天喝1到2杯茶也能讓失智風險下降16％。
一天建議一杯，攝取過量恐失眠
不過要注意的是，不含咖啡因的脫因咖啡則沒有展現出預防失智的保護作用。此外，成年人每天攝取的咖啡因應控制在400毫克以下，約一杯大杯星巴克美式，若飲用量超過2到3杯的數值，保護效果並不會隨之增加。若過量攝取，反而容易造成焦慮、心悸與睡眠品質降低等問題。
喝對時間效果更好！美國杜蘭大學團隊研究發現，只有在「早晨型（凌晨4時至中午）」喝咖啡的人，全因死亡率與心血管疾病死亡風險有顯著下降，全天都在喝咖啡的人，心血管保護效果在統計上則不顯著。
年輕人也要當心！6大因素恐誘發年輕型失智症
失智症並非老人的專利！梁景忠醫師提醒，年輕型失智症的成因相當多元，包括：缺乏維他命B12和葉酸、甲狀腺功能低下、電解質不平衡、梅毒與愛滋病感染、藥物及酗酒等6大因素。若因上述疾病或內分泌失調導致認知受損，光靠喝咖啡或茶是沒有用的。醫師呼籲，維持大腦健康是長期抗戰，若發現自己或家人出現判斷力變差、對嗜好失去興趣或重複詢問相同問題等前兆，應盡早就醫評估。
資料來源：一葉草的白袍手札
